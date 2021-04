In Schleswig-Holstein startet zum 1. Mai das Jobticket. Vor allem für Arbeitnehmer in Kiel und Lübeck wird Pendeln damit so günstig wie noch nie. Kiels Oberbürgermeister Kämpfer (SPD) sprach von einem wichtigen Baustein der Verkehrswende. Das Rathauspersonal soll das Ticket möglichst bald bekommen.