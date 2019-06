Mit einer Aktuellen Stunde zur Blockade eines Kreuzfahrtschiffes durch Umweltaktivisten ist der Landtag am Mittwoch in die letzte Sitzung vor der Sommerpause gestartet. Innerhalb der Jamaika-Koalition gingen die Bewertungen der stundenlangen Protestaktion am Pfingstsonntag in Kiel auseinander.