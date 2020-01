Fusionieren Friedrich-Ebert-Krankenhaus und das Städtische Krankenhaus Kiel?

Kiel

„Noch ist gar nichts geplant. Es solle erst einmal in einem Gutachten geklärt werden, welche Folgen, Chancen und Risiken eine Fusion hätte“, betont Birgitt Schütze-Merkel, Pressesprecherin des Städtischen Krankenhauses in Kiel. Wann es zu einer Fusion kommen könnte, wenn beide Städte entscheiden, sei offen.

„Für die Mitarbeiter und die Beschäftigten ändert sich bis auf Weiteres überhaupt nichts.“ Klar ist aber, dass beide Krankenhäuser Synergieeffekte in einer Fusion sehen: Dann müssten nicht mehr beide Häuser alles anbieten, sondern könnten sich auf bestimmte Leistungen stärker als bisher spezialisieren.

Defizit von 3,6 Millionen Euro

"Es wird aber definitiv in beiden Städten große Versorgungskrankenhäuser brauchen, und die werden auch bleiben." Es sei aber immer schwieriger selbst für ein Haus der Größe des SKK, die Qualitätsanforderungen und Mindestzahlen für bestimmte Operationen zu erfüllen. Da sei die Suche nach Partnern nur folgerichtig.

Das SKK hat 2018 mit einem Defizit von gut 3,6 Millionen Euro abgeschlossen – das schlechteste Ergebnis seit 20 Jahren. Man habe mit mehr Patienten gerechnet, zudem hätten etliche Investitionen angestanden, von denen nur 70 Prozent vom Land finanziert würden - 30 Prozent müssten selbst aus den Fallpauschalen finanziert werden, erklärte Schütze Merkel. 2019 sehe das Ergebnis aber deutlich besser aus.

Beteiligung am MVZ

Das SKK will sich deshalb als Nächstes mit 25 Prozent an einem Medizinischen Versorgungszentrum beteiligen, das in Kiel gegründet werden soll. Es soll sich auf die ambulante Behandlung von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber, der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse spezialisieren. Nach frühestens sieben Jahren soll das Städtische Krankenhaus das MVZ komplett übernehmen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Kiel.