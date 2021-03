Kiel

In Schleswig-Holstein sind zurzeit 21,8 Prozent der Intensivkapazitäten frei. Aktuell werden 218 Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt, gab die Landesmeldestelle am Donnerstag an. Das sind deutlich weniger als einen Monat zuvor (368) und nicht mal mehr halb so viele wie vor zwei Monaten (457).

Auch die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ist seit dem Höhepunkt der zweiten Welle im Januar insgesamt gesunken: Vor acht Wochen waren es 83 Intensivpatienten mit Covid-19, vor vier Wochen dann 71, am Donnerstag noch 51. Ist die Lage also im Griff oder zumindest ein weiterer Rückgang der Patientenzahl zu erwarten?

Mehr Fälle durch Lockerungen

Nein, heißt es in den Krankenhäusern. Der Rückgang berge die Gefahr einer trügerischen Sicherheit. Zwar werde sich die Impfung von Über-80-Jährigen positiv auswirken. Doch die britische Virus-Variante sorge für mehr Infizierte und damit auch für mehr schwere Verläufe. Dabei weist Kerstin Ganskopf, Geschäftsführerin des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) in Neumünster, auf den Zeitverzug hin: „Wenn sich Menschen jetzt infizieren, wird das erst mit einer Zeitverzögerung von etwa zwei Wochen in den Krankenhäusern sichtbar.“

Unisono gehen alle angefragten Klinikvertreter deshalb von einem Anstieg der Patientenzahlen aus. „Mit einer Steigerung der Fälle ist leider zu rechnen, da der Schutz durch Impfungen nicht schnell genug erfolgt und die Öffnung der Einschränkungen ihre Wirkung haben wird“, sagt Hermann Bölting, Geschäftsführer der Klinik in Preetz.

Patientenzahl steigt wieder

In der Imland Klinik in Rendsburg sei das bereits spürbar, sagt Pressesprecherin Barbara Ermes: „Obwohl die Inzidenz im Kreis seit Wochen konstant vergleichsweise niedrig ist, verzeichnen wir einen Anstieg der stationär zu behandelnden Patienten und Patientinnen.“ In der Imland Klinik lagen am Donnerstag elf Covid-Patienten, sechs davon auf der Intensivstation. Auch Brigitt Schütze-Merkel vom Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) erwartet „infolge von Lockerungen und durch den langsamen Impffortschritt mehr Patienten in den Krankenhäusern“.

Lesen Sie auch: Genug Intensivbetten - aber zu wenig Personal

Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein fällt die Zunahme von Covid-19-Patienten zwar inzwischen geringer aus als in den Vorwochen. Doch auch dort, sagt UKSH-Sprecher Oliver Grieve, habe man sich bereits wieder auf steigende Zahlen eingestellt. Am Campus Lübeck werden aktuell 15 Covid-Patienten behandelt, davon sechs intensivmedizinisch. Am UKSH in Kiel sind es vier Patienten, einer davon auf der Intensivstation.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr impfen, weniger Kontakte

Bei den Segeberger Kliniken ist Pressesprecher Robert Quentin ebenfalls sicher: „Wir werden auch weiterhin schwierige Verläufe erleben.“ Man sei auf hohe Patientenzahlen eingestellt. In Segeberg ist das Altersprofil noch unverändert – es werden vor allem ältere Patienten behandelt, aktuell sind es vier. In der Imland Klinik in Rendsburg, in Kiel und in Preetz hat man hingegen festgestellt, dass die Krankheit zunehmend Jüngere trifft. „Es gibt in den letzten zwei bis drei Wochen deutlich jüngere Patienten und Patientinnen, die stationär behandelt werden müssen. Die Fallzahl steigt seit vergangener Woche deutlich an“, berichtet Birgitt Schütze-Merkel vom SKK.

Und was erwarten die Kliniken von der Politik? Auch hier herrscht Einhelligkeit: mehr Tempo bei den Impfungen, wirtschaftliche Absicherung der Corona-Verluste. Im SKK fordert man: „Es sind wieder strengere Kontaktbeschränkungen notwendig.“ Schleswig-Holstein hatte am 16. März beschlossen, dass die 7-Tage-Inzidenz von 50 und 100 für Lockerungen und Verschärfungen weiter maßgeblich ist, aber künftig nur regional und nicht landesweit gilt.