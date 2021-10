Lübeck/Kiel

Mit seinen Standorten in Kiel und Lübeck zählt das UKSH in der aktuellen „Focus-Klinikliste 2022“ erneut zu den besten drei Kliniken in Deutschland und ist das führende Klinikum im Norden. Die Platzierung im Ranking richtet sich nach der Anzahl der empfohlenen Fachkliniken und danach, wie viele Top-Mediziner im Krankenhaus tätig sind. Das USKH belegt Platz drei nach der Berliner Charité und dem LMU Klinikum München.

Focus befragte 30 000 Ärzte

Untersucht wurden nach Angaben des Nachrichtenmagazins Focus alle 1682 öffentlichen Krankenhäuser in Deutschland mit 14 193 Fachkliniken. Das Rechercheinstitut Fact Field wertet für diesen umfangreichen Qualitätsvergleich von Fachkliniken große Datenmengen aus und befragt 30 000 Ärzte. Die Kliniken erteilen eine ausführliche Selbstauskunft, zusätzlich werden 57 weitere Datenquellen herangezogen. Dazu zählen nach Angaben der Autoren strukturierte Qualitätsberichte und Zertifizierungen ebenso wie gemeinsam mit Medizinexperten entwickelte umfangreiche Fragebögen für die einzelnen Fachbereiche, die insgesamt 4134 für die Bewertung relevante Felder enthalten. Darüber hinaus befragen Datenredakteure Ärztinnen und Ärzte aus niedergelassenen Praxen und Kliniken, in welches Krankenhaus sie selbst gehen oder einen Verwandten schicken würden. Klinikmediziner dürfen nicht das eigene Haus nennen. Schließlich werde aus verschiedenen Quellen auch die Patientenzufriedenheit ermittelt und einberechnet, erläutert Focus.

Insgesamt 65 Auszeichnungen für Fachabteilungen

In der Liste der „Top 100 Krankenhäuser“ belegt das UKSH mit 65 Auszeichnungen für seine Fachabteilungen den dritten Platz. Der Campus Kiel erhielt 34 Auszeichnungen für Fachabteilungen in 18 Kliniken, am Campus Lübeck wurden 31 Fachabteilungen in 15 Kliniken ausgezeichnet. Da deutsche Spitzenmedizin im Ausland hoch geschätzt wird, überprüfte Focus erstmals in diesem Jahr, wie gut Krankenhäuser auf internationale Patienten eingestellt sind, die sich in Deutschland behandeln lassen. Auch in dieser neuen Kategorie wurden zwei Kliniken des UKSH – die Herz- und Gefäßchirurgie sowie die Innere Medizin III am Campus Kiel – besonders empfohlen. Eine Liste der ausgezeichneten Kliniken und Fachabteilungen ist einsehbar unter www.uksh.de/focusklinikliste2022.

Auch bei der Focus-Ärzteliste schneidet das UKSH gut ab

Bereits im Juni veröffentlichte der Focus seine „Ärzteliste 2021“. Auch hier hatte das UKSH eine überdurchschnittliche Empfehlungsrate: 100 Mal spricht der Focus Empfehlungen für 68 Ärztinnen und Ärzte des UKSH als Top-Mediziner aus, die damit laut Focus zu den führenden Ärztinnen und Ärzten Deutschlands gehören.

Von Grit Petersen