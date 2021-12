Krebsgesellschaft SH: Ohne ehrenamtliche Helfer geht es nicht

Kiel

Wenn Katja Vosgerau (51) von ihrem Ehrenamt erzählt, fällt oft das Wort „wundervoll“. In ihren Sätzen spürt man sofort, wie sehr sie die freiwillige Aufgabe bei der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft erfüllt. Seit 2011 ist sie für das Rahmenprogramm beim „Lauf ins Leben“ verantwortlich. Eine jährliche Benefizveranstaltung in Eckernförde, bei der Menschen für einen guten Zweck laufen oder gehen, um ihre Solidarität mit Krebserkrankten zu bekunden und Spenden zu sammeln.

Fürs Interview treffen wir Katja Vosgerau in Absprache mit ihrem Chef bei der Arbeit. Vormittags ist die gelernte Bankkauffrau als Sekretärin im Dänischen Konsulat tätig, nachmittags im Stiftungsmanagement der Förde Sparkasse. Lächelnd schaut die dänische Königin Margrethe II. an diesem Morgen zu. Ein gerahmtes Foto von ihr hängt an der Wand. Der Dannebrog – die dänische Nationalflagge – steht auf dem Schreibtisch. Katja Vosgerau ist voll berufstätig. Aber fürs Ehrenamt findet sie immer Zeit. „Ich kann mir ja alles frei einteilen und muss nicht regelmäßig einmal die Woche oder so irgendwo hin“, sagt sie.

Damals noch als Eventorganisatorin bei der Sparkasse hört sie das erste Mal vom „Lauf ins Leben“ in Eckernförde und bietet spontan ihre private Hilfe an. „Meine Eltern haben beide Krebs überstanden. Das Thema berührte mich“, sagt sie. Vor Ort auf dem Sportplatz am Schulzentrum Süd wird sie als Mädchen für alles eingesetzt und ist begeistert. „Der solidarische Gedanke hat mir gefallen. Aber auch die tolle Gemeinschaft und die einzigartige Atmosphäre.“ Zögernd sucht sie nach dem richtigen Wort, das ihre Gefühle noch viel besser ausdrücken kann. Ergriffen... beseelt...

Auf jeden Fall macht sie seit diesem Erlebnis jedes Jahr mit. Sie hilft beim Organisieren, ist auch bei Krebsinfotagen und Benefizveranstaltungen der Krebsgesellschaft als guter Geist im Hintergrund. „Wenn Menschen ein Ziel verfolgen und eine Herzenssache haben, ist das großartig.“

2018 erkrankt Katja Vosgerau selbst an Krebs

Doch 2018 steht sie plötzlich auf der anderen Seite. Bei ihr wird Krebs diagnostiziert. Als Betroffene nutzt sie nun selbst die Angebote der Krebsgesellschaft. Sie besucht Workshops, Achtsamkeitsseminare und Maltherapien. Holt sich Hilfe bei der Psychoonkologin und lässt sich bei nötigen Anträgen beraten. „Das alles hat mir in der Zeit sehr geholfen.“ Inzwischen ist sie auf einem guten Weg. Der Tumor ist bekämpft, regelmäßig geht sie zur Nachkontrolle. „Das hat mir aber noch einmal einen ganz anderen Blick auf meine ehrenamtliche Arbeit eröffnet“, sagt sie.

Eigentlich stehe sie nicht gerne im Mittelpunkt, bekennt sie. Sie hoffe aber, dass ihr Beispiel vielleicht ein paar Menschen anregen kann, selbst ehrenamtlich tätig zu werden. „Bei mir spielt vielleicht auch ein wenig die Erziehung eine Rolle. Mein Vater war in der Freiwilligen Feuerwehr, meine Mutter hat sich beim Roten Kreuz engagiert.“ Das Ehrenamt, so sagt sie, gebe einem unendlich viel zurück. „Es ist wundervoll zu sehen, wie viel man selber bewirken kann. Sei es nur mit einem Lächeln oder dem bloßen Dasein.“

Der nächste „Lauf ins Leben“ soll am 27./28. August 2022 stattfinden

Inzwischen, so sagt Katja Vosgerau, gehe sie mit offeneren Augen durchs Leben. Und den nächsten Lauf plant die Kielerin auch schon. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren der „Lauf ins Leben“ aufgrund der Pandemie nur virtuell stattfinden konnte, drückt sie nun die Daumen für 2022.

Geht alles gut, fällt am 27. August 2022 der Startschuss für das einzigartige Event in Eckernförde. Hinter den Kulissen wird dann Katja Vosgerau vermutlich mit einem breiten Lächeln stehen und sich über eine „wundervolle“ Veranstaltung freuen.

Mehr: www.krebsgesellschaft-sh.de