Schafstedt

Gegen 04.25 Uhr war eine 33-Jährige in einem Renault auf der Straße Hochfeld aus Richtung Schafstedt kommend in Richtung Albersdorf unterwegs. In einer leichten Linkskurve geriet die Dithmarscherin aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen massiven Baum. Der Kleinwagen fing nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei sofort Feuer, die Insassin kam in den Flammen ums Leben. Der Unfallwagen brannte komplett aus.

