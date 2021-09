Pinneberg

Ein Ultraleichtflugzeug ist am Donnerstag im Bereich des Flugplatzes Heist (Kreis Pinneberg) abgestürzt. Der 48 Jahre alte Pilot erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Ersthelfer konnten den Mann noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus der Kanzel des Flugzeugs retten und versorgen. Der Pilot wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beim Absturz der Maschine am späten Nachmittag wurden laut Feuerwehr auch zwei Autos beschädigt.

Von RND/dpa