Pinneberg

In Schleswig-Holstein werden immer mehr Fälle von Coronavirus-Mutationen nachgewiesen: Nach Fällen in Flensburg, Strande, Wattenbek und dem Kreis Dithmarschen konnte die britische Variante nun auch im Kreis Pinneberg nachgewiesen werden.

Anfang vergangener Woche waren die Proben bei routinemäßigen Labortestungen aufgefallen und von dort direkt zur Sequenzierung an die Berliner Charité versandt worden. Nach Angaben des Kreises stehen beide Fälle nicht im Zusammenhang. Beide Personen hatten internationale Kontakte, waren aber nicht selbst in Großbritannien.

Bereits bei Bekanntwerden des Verdachts haben die Verantwortlichen des Gesundheitsamtes mit höchster Priorität die Kontakte der zwei Personen ermittelt und mögliche Quellen analysiert, damit eine weitere Verbreitung des mutierten Coronavirus ausgeschlossen werden kann.

„Das ist für uns auch nochmal eine neue Situation“, so Dr. Angelika Roschning, Leiter des Gesundheitsamtes. „Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass die mutierte Variante bei uns im Kreis Pinneberg angekommen ist und wir auch mit weiteren Fällen rechnen müssen.“ Nach Kreisangaben scheinen sich die beiden Fälle tatsächlich auf das direkte Umfeld der Betroffenen eingrenzen zu lassen.

Corona-Hotspot Kreis Pinneberg : Diese Regeln gelten aktuell

Im Kreis Pinneberg darf wegen des hohen Infektionsgeschehens seit Anfang dieser Woche pro Haushalt nur noch eine Person zum Einkaufen. Eine Einschränkung des Bewegungsradius der Menschen gebe es aber nicht, sagte eine Kreissprecherin. Erwachsene müssen auf Spielplätzen bis Ende Januar eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt auch beispielsweise auf den S-Bahnhofsvorplätzen in Halstenbek. Die Naherholungsgebiete Himmelmoor, Holmer Sandberge und Hetlinger Schanze dürfen nicht aus touristischen Gründen betreten werden.

Laut Kreis Pinneberg ließen sich etwa 30 Prozent der Infektionen auf mehrere Ausbruchsgeschehen in elf Pflegeeinrichtungen in Elmshorn, Pinneberg, Tornesch, Uetersen, Wedel, Halstenbek und Rellingen zurückführen. 70 Prozent der Fälle seien aber einem diffusen Infektionsgeschehen geschuldet. Bislang wurde in drei Fällen aus dem Kreis der Verdacht einer Virusmutation näher analysiert. Zwei Proben davon sind als britische Variante bestätigt worden.