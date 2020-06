Ein Corona-Fall im Kreis Schleswig-Flensburg führt zur Schließung zweier Schulen am Dienstag, 9.6., und Mittwoch, 10.6. Bei der infizierten Person handelt es sich um eine 30-jährige Mutter von drei Kindern, die Kontakte zur Nordlichtschule in Süderbrarup und zur dänischen Schule in Satrup haben.