Sarah Connor landete mit ihren jüngsten Alben auf Platz eins der deutschen Charts. Darunter will es auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein nicht mehr machen: Connor singt zur Eröffnung des neuen UKSH-Zentralbaus in Kiel. Mit einem Tag der offenen Tür feiert das Klinikum der Zukunft am Freitag.