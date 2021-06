Kremperheide

Die 41-jährige Reiterin versuchte ihr Pferd vom Bahnübergang zu bewegen, was jedoch misslang. Sie brachte sich dann in Sicherheit - und musste mit ansehen, wie der in Richtung Hamburg fahrende Regionalexpress trotz Hupsignalen und einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung das Pferd erfasste.

Das Tier starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Nach dem Unfall musste die Bahnstrecke voll gesperrt werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, um sich um die rund 80 Reisenden im Zug sowie den Lokführer zu kümmern. Diese wurden jedoch nicht verletzt. Der Feuerwehr blieb nur die traurige Aufgabe, das verendete Tier zu bergen und den Bahnübergang zu reinigen. Die Bahnstrecke konnte nach rund einer Stunde wieder freigegeben werden.