Kiel

Am Sonnabend waren die " MSC Meraviglia", " Aidaprima" und " Aidacara" zusammen in Kiel eingetroffen. An Bord über 10 000 Urlauber, überwiegend aus Deutschland. Sie wurden morgens im Ostuferhafen und am Ostseekai ausgeschifft und traten die Heimreise an. Am Abend starteten die Schiffe dann mit über 10 000 neuen Urlaubern.

Polizei mit zusätzlichen Kräften vor Ort

Am Pfingstwochenende hatten Aktivisten das Auslaufen des Kreuzfahrtschiffes "Zuiderdam" um sechs Stunden verzögert. Zwischenfälle gab es an diesem Wochenende jedoch keine. Zwischen 19 und 20 Uhr starteten die drei Schiffe planmäßig. Wie das Landespolizeiamt mitteilte, wurde der Kräfteansatz der Wasserschutzpolizei hochgefahren. Das galt auch für Eckernförde und Travemünde, wo am Sonnabend ebenfalls Kreuzfahrtschiffe zu Besuch waren.

In Eckernförde hatte eine Gruppe der Fridays for Future-Bewegung eine Demonstration am Hafen ordnungsgemäß angemeldet. Auch diese Demonstration verlief ganz ohne Zwischenfälle. Die Polizei hatte zuvor zusätzliche Einsatzkräfte der Polizeidirektion Neumünster nach Eckernförde verlegt.

Eskorte beim Auslaufen

In Kiel und Eckernförde waren während der Abfertigung der Schiffe ständig Boote der Wasserschutzpolizei zur seeseitigen Absicherung präsent. Beim Auslaufen wurden die Schiffe dann auch bis auf See eskortiert.

Am Sonntag wurden in Kiel mit der "Aidabella" und der "Ocean Majesty" zwei weitere Kreuzfahrtschiffe abgefertigt. Auch dabei gab es keine Zwischenfälle. Beide Schiffe wechselten in Kiel rund 3000 deutsche Passagiere.