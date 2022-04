Kiel

Die Kreuzfahrtsaison 2022 ist in diesem Jahr in Deutschland zwar bereits im Februar in Hamburg gestartet, doch so richtig losgehen soll es am kommenden Wochenende – und zwar mit einem Paukenschlag: An der Elbe wird am Sonnabend die „Aidacosma“ getauft.

Es ist die erste Schiffstaufe eines Kreuzfahrtschiffes in einem deutschen Hafen seit Oktober 2019. Damals bekam in Hamburg die „Hanseatic Inspiration“ offiziell ihren Namen. Danach kam Corona und verhinderte Events in Häfen – die neue „Hanseatic Spirit“ wurde deshalb sogar auf See vor Helgoland getauft.

Die publikumsträchtige Taufe der „Aidacosma“, in Kiel ausgerüsteter Neubau der Meyer Werft, ist somit eine Wette auf eine Zeitenwende. Mit Laser und Leuchtdrohnen statt mit Böllern und Höhenfeuerwerk soll das 337 Meter lange Schiff von der Ausnahmesportlerin Kristina Vogel um 21.30 Uhr im Hamburger Hafen getauft werden. Die „Aidacosma“ ist das zweite Kreuzfahrtschiff der Flotte mit einem Antrieb aus MaK-Dualfuel-Motoren, die mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben werden. Das Schwesterschiff der „Aidacosma“, die „Aidanova“, wird im Sommer in Kiel stationiert.

Kieler Hafen steht vor einem Rekordjahr

Nach zwei Corona-Jahren will die Branche jetzt wieder zurück in die Erfolgsspur steuern. Erstmals sind in den deutschen Häfen rund 750 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen angekündigt – ein Rekordwert. Mit knapp 250 Schiffsanläufen von etwa 30 Schiffen könnte es auch für Kiel die Rekordsaison schlechthin werden. Übertroffen wird die Fördestadt nur noch von Hamburg, wo mehr als 300 Schiffsbesuche erwartet werden.

Für die Reedereien ist aber die Zahl der Passagiere weitaus wichtiger. Nur sie bringen die Einnahmen, die die Unternehmen zur Tilgung ihrer enormen Schulden dringend brauchen. Spätestens ab Start in die Sommersaison wollen die ersten Reedereien wieder mit vollen Kapazitäten fahren, sowohl im Mittelmeer als auch in Nordeuropa. Noch erzwingt Corona jedoch eine nur teilweise Auslastung der Schiffe. Die „Aidacosma“ und die im Mai von Kiel aus eingesetzte Schwester „Aidanova“ sind zurzeit mit gedrosselter Kapazität von rund 3000 Passagieren unterwegs – weniger als die Hälfte dessen, wofür die Schiffe ausgelegt sind.

Reedereien wollen Schiffe endlich wieder voll auslasten

Die italienische Reederei Costa will besonders in Kiel die Kapazitäten möglichst bald aufstocken. „Wir sind mit der Nachfrage sehr zufrieden, das Interesse an Kreuzfahrten ist bei den Kunden da“, sagt Costa-Deutschland-Chef Jörg Rudolph. Wann die „Aidacosma“ aber erstmals voll ausgelastet mit 6880 Gästen starten darf, hänge vom Pandemieverlauf ab.

Die Hamburger Tui Cruises will bereits im Laufe des Jahres zur normalen Auslastung ihrer Schiffe zurückkehren. Auch in Kiel ist Tui Cruises einer der wichtigsten Kunden. Wie auch die Schweizer Reederei MSC Cruises, die erstmals von Kiel mit der „MSC Grandiosa“ und „MSC Splendida“ zwei Schiffe abfertigt. „Wir sind mit Kiel sehr zufrieden“, lobt Alexander Napp von der Hamburger Agentur PWL, die in Kiel die Kreuzfahrer von MSC Cruises betreut.

Corona kostete die Branche vier Fünftel ihres Umsatzes

Aktuell lassen fast alle Reedereien noch ausschließlich geboosterte Passagiere mit negativem Test an Bord gehen. Da aber in vielen Urlaubsregionen immer mehr Corona-Regeln gelockert werden oder ganz fallen, gilt es als nicht ausgeschlossen, dass bis zum Sommer auch an Bord der Kreuzfahrtschiffe wieder fast alles erlaubt ist. Derzeit geht es dort sogar noch strenger zu als an Land: Die Maskenpflicht bleibt an Bord erhalten, nur am Oberdeck oder an den Plätzen in den Restaurants und Bars darf der Mund-Nasenschutz abgenommen werden.

Zu wirtschaftlichen Eckdaten äußern sich die Reedereien nicht. Einen groben Anhaltspunkt liefert aber die Jahresbilanz des Deutschen Reiseverbandes (DRV). Demnach betrug der Umsatz der Hochsee- und Flusskreuzfahrten im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Euro und damit 52 Prozent weniger als im ersten Corona-Jahr. „Verglichen mit der Zeit vor Corona ist der Umsatz innerhalb von zwei Jahren um über 80 Prozent eingebrochen“, heißt es beim DRV.

Dass es 2022 besser werden soll, liegt aus Sicht der Branche vor allem an der aufgestauten Reiselust, die sich laut DRV auch bei Kreuzfahrten in steigenden Vorausbuchungen niederschlägt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Aufbruchstimmung wurde nun aber wieder gedämpft. Der Krieg in der Ukraine hat bereits erste Schockwellen in der Ostsee ausgelöst. Reedereien mit US-Passagieren haben Schiffe abgezogen. Russische Häfen werden weiträumig umfahren, und Häfen von Warnemünde bis Helsinki sind zu nah an der Krisenregion und werden derzeit auch seltener angesteuert.