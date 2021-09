Uetze/Burgdorf

Fast fünf Jahre liegen zwischen Dr. Wolfgang Fredebohms Abschied aus seiner Arztpraxis in Burgdorf bei Hannover und dem inzwischen 16. Einsatz als Schiffsarzt auf einem der Mein-Schiff-Kreuzfahrer von Tui Cruises. Doch die Zeit hat gereicht, dass der 68-Jährige aus Uetze nach einigen Wochen an Land schon wieder die Sehnsucht nach dem Meer verspürt – daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert, deren Beginn der Internist an Bord erlebt hat.

In einem Alter, in dem andere ihren Ruhestand vorbereiten oder antreten, entschloss sich Fredebohm zu einer neuen beruflichen Aufgabe. Er absolvierte mehrere Kurse, um als Mediziner auf See arbeiten zu können. „Und dann habe ich meine erste Kreuzfahrt angetreten, im Job, denn vorher war ich 14 bis 15 Stunden in der Praxis, da war eine solche Auszeit nicht drin“, sagt er.

Herausfordernd sei aber auch die neue Aufgabe, denn auch wenn der Arzt über eine Hotline fachliche Hilfe nachfragen kann: Viele Behandlungen führt er, wenn überhaupt, mit einem Kollegen an Bord durch. Er berichtet von einem Besucher, den er reanimieren musste. Von Brüchen und Prellungen nach einem Sturz, die er zu behandeln hatte. Aber auch von Passagieren, die unter großem Stress an Bord kommen und dann in der Ruhezeit über Herz- oder Kreislaufstörungen klagen.

Diesen Operationsraum muss Wolfgang Fredebohm durchaus auf einer Fahrt öfter nutzen. Quelle: privat

Das Jawort gibt Fredebohm auf hoher See

„Zum Glück haben wir hochmoderne Geräte, zum Beispiel für das Röntgen, an Bord“, sagt er und fügt hinzu, dass er über das Universitätsklinikum Eppendorf immer eine zweite Meinung einholen könne. Und mit einem Schmunzeln berichtet der Uetzer, dass er den Rekord der Hubschraubereinsätze der Mein-Schiff-Flotte halte: Innerhalb von 24 Stunden musste er bei einem Törn viermal den Helikopter wegen medizinischer Notfälle anfordern. Längst haben sich die Örtlichkeiten erweitert, und das in großem Stil. Denn wenn Fredebohm jetzt die Verlegung eines oder einer Erkrankten plane, dann müsse er länder- und kontinentalübergreifend denken, sagt er und berichtet von einer Passagierin mit Herzproblemen, die er von der Mitte der Nordsee aus nach Hull in Nordengland habe ausfliegen lassen.

Längst fühlt sich der Uetzer sowohl beruflich als auch privat angekommen auf den Kreuzfahrtschiffen. So sehr, dass er vor zwei Jahren seine Lebenspartnerin auf der Mein-Schiff-Flotte heiratete. Die Hochzeit fand in der nördlichen Biskaya statt – auf dem Schiff, das sich zu diesem Zeitpunkt auf maltesischem Boden befand. Das Jawort gab er seiner jetzigen Ehefrau in einer standesamtlichen Trauung, in einem festlich geschmückten Saal, alles in Weiß gehalten. „Ich war der erste Offizier, der auf dem Schiff geheiratet hat“, sagt Fredebohm.

Corona: Crew bleibt zehn Wochen an Bord

Doch dann, Ende des Jahres 2019, verdichteten sich die Anzeichen, dass Corona keine auf China oder Asien begrenzte Erkrankung sein würde. Ende Januar 2020 verweigerten die Behörden einem Aida-Schiff das Einlaufen in Antigua. „Völlig nachvollziehbar angesichts des dortigen Gesundheitssystems“, sagt der Mediziner. Es folgten ungewisse Wochen auf See: Am 19. März 2020 verließen in Bridgetown, der Hauptstadt von Barbados, die etwa 1700 Passagiere das Schiff, auch Fredebohms Kollegin kehrte nach Hause zurück.

An Bord blieb die Besatzung mit etwa 800 Frauen und Männern zurück. „Mit acht Knoten sind wir auf dem Atlantik gedümpelt, weil die Crew nicht nach Hause kam“, sagt der Uetzer. Zwar habe das Unternehmen die Botschaften angefunkt, doch die Rückkehr klappte in dieser Phase der Pandemie nicht. Damals, ruft er in Erinnerung, habe es weder Tests noch Impfungen gegeben, seien die Staaten sehr vorsichtig gewesen. Mehr als zehn Wochen dauerte es, bis sich die Situation entspannte und auch Fredebohm das Schiff verlassen konnte.

Faszinierend für den Schiffsarzt: Der Blick auf Spitzbergen. Quelle: privat

Zwischen Spitzbergen und Kapverden unterwegs

Nach einer mehrwöchigen Pause an Land ging er aber wieder an Bord, längst agiert er dort als Leitender Arzt und ist auf der Suche nach neuen Kollegen. „Viele haben sich in der Pandemie neue Aufgaben gesucht und stehen jetzt nicht mehr zur Verfügung“, berichtet er – und auch davon, wie TUI Cruises und andere Kreuzfahrtriesen auf die Pandemie reagieren: mit reduzierter Passagierzahl, strengen Regeln beim Landgang, einem umfangreichen Hygienekonzept inklusive Teststrategie und Quarantänevorschriften oder einem weiteren Beatmungsgerät. Und doch: Bei allen Einschränkungen ruft das Fernweh.

Von seinem Schiff aus fotografiert Dr. Wolfgang Fredebohm die Begegnung mit einem anderen Kreuzfahrer. Quelle: privat

„Am liebsten“, sagt der Schiffsarzt, „bin ich auf den europäischen Routen unterwegs.“ Das mag auch damit zusammenhängen, dass er viele schöne Plätze dieser Welt wie die Kanaren oder Dubai inzwischen gesehen hat – mehrfach. Der südlichste Punkt seiner Reise: die Kapverden. Der nördlichste: Spitzbergen. Die Stadt mit dem größten positiven Aha-Erlebnis: Stockholm. Die schönste Inselgruppe: die Antillen. Ein glücklicher Moment: der Sonnenaufgang über Marseille. Wenn Fredebohm über seine Arbeit spricht, dann kommt die Welt urplötzlich in der östlichen Region Hannover zusammen. Dabei gibt es Reiseziele, die ihn noch reizen, wie ein Törn rund Afrika oder an Südamerika vorbei.

Doch weder Inseln noch Gebirge, Fjorde oder einsame Strände bieten dem 68-Jährigen das, was er als Zusammenhalt an Bord erlebt. „Gerade die höheren Dienstgrade treffen sich immer wieder, wenn auch auf unterschiedlichen Schiffen“, sagt er. Daraus erwachse durchaus eine enge Verbundenheit, die sich für ihn in dem fröhlich zugerufenen Satz „Good Morning, Doc“ spiegelt. Auch jetzt, da er bei bestem Sommerwetter im Mittelmeer zwischen Spanien, Frankreich, Italien und Korsika unterwegs ist – während sich in Uetze und Burgdorf der Herbst schon einmal ankündigt.

Von Antje Bismark