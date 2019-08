Hamburg

Sea Cloud hat bislang zwei Segelkreuzfahrtschiffe in Fahrt, darunter die 1931 in Kiel auf der Germania Werft gebaute und 1979 zum Kreuzfahrer umgebaute „Sea Cloud“. Die „Sea Cloud Spirit“ wird zurzeit in Spanien gebaut und 69 Kabinen für 136 Passagiere bekommen. „Unsere Schiffe werden auch heute noch traditionell von Hand gesegelt. Dies macht die einzigartige Atmosphäre an Bord aus“, sagte Schäfer.

Weitere Neubauten in Planung

Auf Wachstumskurs ist auch der Marktführer bei den Segelkreuzfahrten, die Reederei Star Clippers. Das von dem schwedischen Unternehmer Mikael Krafft geführte Unternehmen hat mit der „Royal Clipper“ auch das größte Segelschiff der Welt im Einsatz.

Das 133 Meter lange Vollschiff mit fünf Masten hat 5000 Quadratmeter Segelfläche - das Zweieinhalbfache der „ Gorch Fock“. „Die Nachfrage ist seit Jahren steigend“, sagt John Will, Sprecher der Reederei Star Clippers. „Die Schiffe sind jetzt schon sehr gut ausgebucht und in Deutschland super gefragt“, so Will.

In Kroatien wird gerade der 162 Meter lange Fünfmaster „Flying Clipper“ gebaut. Das Schiff hat Platz für 330 Passagiere und eine Segelfläche von 6347 Quadratmetern.

Auch Kiel profitiert davon

Der Markt profitiert auch von der klassischen Kreuzfahrt. „Wir haben viele Passagiere, die von einer Aida kommen“, sagt auch Patricia Gottfried, vom Anbieter Traditional Sailing Charter. Das Unternehmen hat rund 40 Großsegler im Angebot und ist auch in Kiel an der Blücherbrücke beheimatet.

In Kiel sind inzwischen auch die großen russischen Segelschiffe " Sedov" und "Kruzenshtern" Stammgäste. Am Mittwoch wird die "kruzenshtern" zum Passagierwechsel in der Kieler Förde vor Anker gehen. Bis zu 46 Passagiere werden pro Stopp in Kiel ausgetauscht. Es ist der sechste Passagier-Wechselbesuch eines russischen Windjammers seit Mai in Kiel.

Anteil der Segelkreuzfahrer steigt langsam

Insgesamt werden in diesem Jahr bis zu 2,5 Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt antreten. Das ist zwar gemessen am gesamten Reisemarkt immer noch ein Nischenprodukt, aber mit erheblichem Wachstumspotenzial.

Gemessen an der Zahl von etwa 350 Kreuzfahrtschiffen decken die relevanten Anbieter von Segelkreuzfahrten zusammen einen Marktanteil von erst zwei Prozent ab. Der Anteil wird aber größer.