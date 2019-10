"Aidaprima" dreht vor St. Petersburg um

St. Petersburg

Die Wasserstände in der Bucht von St. Petersburg hatten in der Nacht bereits begonnen zu steigen. Durch den Westwind war Wasser in den östlichen Bereich der Newa-Bucht gedrückt worden.

Da ein weiterer Anstieg befürchtet wurde, wurden am frühen Dienstagmorgen die Fluttore des großen Sperrwerks in der Zufahrt bei Kronstadt geschlossen.

Schiffe müssen in Warteposition

Bis auf Weiteres können deshalb Schiffe in die Newa-Bucht vor St. Petersburg weder ein- noch auslaufen. Auslaufende Schiffe mussten am Morgen bei Kronstadt vor Anker gehen. Schiffe mit Ziel St. Petersburg bekamen auf See die Anweisung Ankerplätze auf einer Außenreede zwischen Kotlin und Ust-Luga anzusteuern oder zurück in den finnischen Meerbusen zu fahren.

Sieben Schiffe ankerten am Morgen an der Innenseite des Sperrwerks. Auf der Außenreede haben sechs Schiffe Anker fallen lassen. Weitere Schiffe kreuzen im äußeren Bereich der Ansteuerung.

" Aidaprima " wird auf See bleiben

Seit 2011 schützt ein gewaltiges Sperrwerk nahe der Insel Kotlin die Bucht von St. Petersburg und die russische Millionen-Metropole St. Petersburg vor Hochwasser. Nach dem Vorbild eines Sperrwerks in Rotterdam ließ Russlands Präsident Wladimir Putin dieses Bauwerk von 2005 bis 2011 errichten.

Die „ Aidaprima“ hat vor der Lotsenstation am Dienstagmorgen abgedreht und wird den Tag jetzt auf der Ostsee verbringen. Morgen ist das Einlaufen in Helsinki geplant. Das Schiff war am Sonnabend von Kiel aus zu einer siebentägigen Ostseekreuzfahrt aufgebrochen.

