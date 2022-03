Schleswig-Holstein

Seit dem 24. Februar 2022 ist unsere Welt eine andere. Der russische Überfall auf die Ukraine markiert einen Wendepunkt in der internationalen Politik. Nun herrscht wieder Krieg in Europa.

Auch in Schleswig-Holstein fragen sich viele Menschen, wie es weitergeht. Die Situation bereitet Angst und Sorgen. Gleichzeitig wollen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner helfen, sammeln Spenden oder möchten Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufnehmen. Bei Solidaritäts-Kundgebungen im Norden versammelten sich zuletzt mehrere tausend Menschen.

KN-Aktion zur Solidarität mit der Ukraine: So können Sie mitmachen

Auch Sie wollen Ihre Verbundenheit mit der Ukraine zeigen? Dann machen Sie mit bei unserer Aktion! In den Kieler Nachrichten liegt am Donnerstag eine Flagge in den Nationalfarben der Ukraine (blau-gelb) bei. Diese Seite können Sie mit Ihrer eigenen Botschaft versehen. Laden Sie anschließend hier ein Foto von sich mit der beschrifteten Flagge hoch.

Nach einer redaktionellen Überprüfung sammeln wir die Fotos in einer Bilderstrecke auf KN-online. Es besteht kein Anspruch auf einer Veröffentlichung der Bilder.