Kiel

Die Anzahl der Asylbewerber in den vier Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes steigt wieder. Laut Innenministerium lebten in der Unterkunft Neumünster im September durchschnittlich 510 Männer, Frauen und Kinder, 453 waren es in Boostedt, 506 in Rendsburg und 257 im Levopark Bad Segeberg. Mit Sorge blickt die Landesregierung auf die Krisenherde der Welt.

„Wir beobachten die Entwicklung an der weißrussisch-polnischen Grenze und das Zugangsgeschehen aus Griechenland aufmerksam“, sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Schleswig-Holstein sei mit seinen Aufnahmekapazitäten auch im Länderverbund aber gut aufgestellt, „um die derzeit eintreffenden Schutzsuchenden auch unter Corona-Bedingungen vorübergehend unterzubringen und zu versorgen“.

Die Gesamtzahl der neuen Asylsuchenden lag im September bei 470 – im Vormonat waren es noch 249. Mit 145 Menschen zählte Afghanistan zu den zugangsstärksten Ländern, wobei ausgeflogene Ortskräfte in dieser Zahl nicht enthalten sind. Aus Syrien kamen 119 Menschen, aus dem Irak 102. Nach Angaben eines Sprechers handelt es sich zum Teil um Personen, die bereits in Griechenland als schutzberechtigt anerkannt sind.

Manche Flüchtlinge betragen erneut Asyl in Deutschland

Hintergrund: Flüchtlinge, die in Griechenland anerkannt sind, können mit einem von den griechischen Behörden ausgestellten Reisepass innerhalb des Schengenraums reisen und müssten Deutschland eigentlich nach einem Vierteljahr wieder verlassen. Tatsächlich aber beantragen viele hierzulande erneut Asyl. Laut zwei Urteilen der Oberverwaltungsgerichte Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen darf sie die Bundesrepublik nicht einfach zurückschicken, weil in Griechenland nicht einmal elementarste Bedürfnisse befriedigt werden könnten und sie auf der Straße leben müssten. „Statistische Angaben“ zu diesen Menschen würden „separiert nicht erhoben“, erklärt der Ministeriumssprecher. Bis zur Weiterleitung in andere Bundesländer, der Verteilung auf die Kommunen oder Abschiebung würden die Asylsuchenden in den vier Landesunterkünften untergebracht.

Ortskräfte aus Afghanistan müssen keinen Asylantrag stellen

Aktuell steigen laut Innenministerium die Zahlen der täglich eintreffenden Asylsuchenden. Hinzu kämen 124 von der Bundesregierung ausgeflogene afghanische Staatsangehörige, darunter 26 Familien und drei Einzelpersonen. „Bei dieser Gruppe handelt es sich um Ortskräfte und ihre Kernfamilien, aber auch um Menschen, die bedroht waren, weil sie sich zum Beispiel für Frauenrechte oder Meinungsfreiheit eingesetzt haben“, heißt es. Diese Menschen müssten keinen Asylantrag stellen, sondern bekämen eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen.

„Eine Entspannung zeichnet sich derzeit nicht ab“

Während sich das Ministerium zur Anzahl an Flüchtlingen, die über die Belarus-Route und Polen nach Schleswig-Holstein kommen, bedeckt hielt, wurde die Bundespolizei konkreter. Demnach gelangten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt von August bis einschließlich 20. Oktober 939 Menschen unerlaubt über die deutsch-polnische Grenze. Im August waren es 107 illegale Einreisen, im September 302, und im Oktober stieg die Zahl zunächst auf 530. Die Menschen stammten aus dem Irak und Iran, aus Syrien und dem Jemen. „Eine Entspannung der Lage zeichnet sich derzeit nicht ab“, hieß es, zumal es sich um eine Schengen-Binnengrenze handle, die grundsätzlich zu jeder Zeit und an jeder beliebigen Stelle überschritten werden könne.

Bundespolizei intensiviert Fahndungen im grenznahen Raum

Die Bundespolizei habe ihre Fahndungen im grenznahen Raum intensiviert und stimme sich eng mit dem polnischen Grenzschutz ab. Die Zusammenarbeit sei „gut und vertrauensvoll“. Die Regierungschefs der Bundesländer hatten das Vorgehen des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko Ende vergangener Woche als inakzeptabel kritisiert. Die EU beschuldigt ihn, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen.