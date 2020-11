Der Umgang der Behörden mit Quarantäne-Anordnungen schürt Unruhe an den Schulen. Der Vorwurf: Statt im Fall eines positiven Corona-Tests in einer Klasse einheitliche und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen, zögen die Gesundheitsämter aus Infektionsfällen widersprüchliche Konsequenzen.

Von Ulrich Metschies