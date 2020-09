Kiel

Hintergrund ist der von Stegner erhobene Vorwurf, die Staatsanwaltschaft habe sich im Fall des zurückgetretenen Innenministers Hans-Joachim Grote ( CDU) in die Politik eingemischt. Wie berichtet hatte die Staatsanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen gegen den Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen auch über Chat-Protokolle im Zusammenhang mit Grote einen Bestra-Vermerk für das Justizministerium angefertigt, obwohl gegen den Innenminister nichts vorlag. Kritik gibt es auch wegen eines jahrelangen und am Ende ergebnislosen Verfahrens gegen die Landesdatenschützerin Marit Hansen sowie aktuell wegen der Vorermittlungen gegen die Polizeibeauftragte Samiah El Samadoni.

Gegenwind auch von CDU und Gewerkschaft der Polizei

Der Richterverband bezeichnete die Kritik als „politisches Theater auf dem Rücken der Justiz“. Es sei alarmierend, dass derartige Anwürfe von politisch verantwortlicher Stelle kämen. „Wer sich so äußert, nimmt – trotz anderslautender Lippenbekenntnisse – billigend in Kauf, dass Vertrauen in den Rechtsstaat nachhaltig beschädigt wird“, erklärte die Landesvorsitzende Christine Schmehl. „Dagegen verwahren wir uns mit aller Entschiedenheit.“ Auch die Gewerkschaft der Polizei und der CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Koch hatten Stegner scharf attackiert.

Justiz muss sich erklären

Die Neue Richtervereinigung reagierte am Wochenende prompt. Eine moderne Staatsanwaltschaft sei kein Staat im Staate, sondern müsse ihr Vorgehen der Öffentlichkeit und der Presse erklären, heißt es in einer Presseerklärung. Die Neue Richtervereinigung verstehe die Fragen im Kontext mit der Grote-Entlassung und den El Samadoni-Vorermittlungen „nicht als Pauschalkritik, sondern als Einforderung der bislang fehlenden Plausibilität des Vorgehens“. Auffällig seien schon die Anzahl von Verfahren gegen Personen des politischen Lebens der Staatsanwaltschaft Kiel, „die später zu Einstellungen führten, die politische Karriere der Beschuldigten aber gleichwohl beendeten“. Als Beispiele wurden die ehemalige Bildungsministerin Wara Wende und Kiels Ex-Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke genannt. Michael Burmeister, Erster Sprecher der Neuen Richtervereinigung, erklärte: „Vertrauen schafft man nicht durch Basta-Rhetorik. Wenn Justiz sich nicht erklärt, darf sie sich auch nur bedingt beklagen, wenn andere die Deutungshoheit übernehmen.“

Staatsanwaltschaft soll sich erklären

Die Neue Richtervereinigung äußerte sich auch zum Fall des früheren Landes-Vizes der Deutschen Polizeigewerkschaft, dem vorgeworfen wird, polizeiinterne Informationen weitergegeben zu haben und der inzwischen wegen des Verdachts des Geheimnisverrats angeklagt ist. Es sei erklärungsbedürftig, warum Nommensen nicht – „wie aufgrund der erhobenen Vorwürfe zu erwarten“ – beim Amtsgericht angeklagt wurde, sondern ungewöhnlicherweise beim Landgericht. Die Öffentlichkeit habe Anspruch darauf, dass diese Fragen sachlich und ruhig erörtert werden.

