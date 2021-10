Kiel

Die Junge Union (JU) Schleswig-Holstein hat am Freitag den SPD-Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller ungewöhnlich scharf kritisiert – und damit den Wahlkampf in Schleswig-Holstein eröffnet. Losse-Müller hatte in dieser Woche im Interview mit den Kieler Nachrichten auf die Frage, was er derzeit beruflich mache, darauf hingewiesen, dass er seinen Job als Unternehmensberater bei Ernst & Young im Juni gekündigt habe und derzeit eine Art Sabbatjahr mache. Finanziell lebe er von der Grundversorgung als Staatssekretär außer Dienst. Das stößt der JU sauer auf.

JU-Landeschefin teilt kräftig aus

„Während er betont, aus der Wirtschaft zu kommen und kein Berufspolitiker zu sein, lebt er im Wahlkampf auf Kosten der schleswig-holsteinischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, indem er sich im Sabbatjahr seines ehemaligen Jobs in der Staatskanzlei befindet“, sagte Landeschefin Birte Glißmann. „Während andere Menschen Erholungsurlaub ansparen oder unbezahlten Urlaub nehmen, erzählt der SPD-Spitzenkandidat lapidar, dass er dies nicht nötig habe. Das zeugt nicht nur von Doppelmoral, sondern auch von einer ziemlichen Arroganz.“

„Wenig Gespür für die Realitäten“

Auch politisch beweise Losse-Müller „wenig Gespür für die Realitäten im Land“, befand die JU-Vorsitzende. Der SPD-Spitzenkandidat hatte die amtierende Landesregierung seines CDU-Kontrahenten Daniel Günther dafür gescholten, die Corona-Pandemie als Vorwand dafür zu nutzen, viele Themen nicht angepackt zu haben.

Das will die CDU-Nachwuchsorganisation nicht unkommentiert stehen lassen. „Klar ist doch, dass Corona die größte Krise unseres Landes seit dem zweiten Weltkrieg ist“, sagte Glißmann. „Daniel Günther und die Jamaika-Regierung haben Schleswig-Holstein erfolgreich durch die Pandemie geführt.“

Losse-Müller hatte auch darauf hingewiesen, dass die SPD-geführte Vorgängerregierung, in der er selbst Chef der Staatskanzlei gewesen war, mit der Flüchtlingskrise 2015 möglicherweise noch größere organisatorische Herausforderungen zu bewältigen gehabt habe – und trotzdem habe man das Land in die Zukunft entwickelt. Mit dieser Äußerung beweise Günthers Herausforderer „wenig politisches und menschliches Gespür“, sagte Glißmann. „Allein der Versuch, zwei Krisensituationen gegeneinander auszuspielen, um die eigene Partei besser darzustellen, verbietet sich.“