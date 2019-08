Süderheistedt

Das Feuer brach aus zunächst ungeklärten Ursachen in einem Kuhstall auf einem Bauernhof in Süderheistedt aus, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Das Gebäude sei komplett abgebrannt.

Insgesamt gehe man von einem Schaden von rund 200 000 Euro aus. Einen Großteil der etwa 60 Kühe konnten die Rettungskräfte noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Von RND/dpa