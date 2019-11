Polizei beschlagnahmt Dönerspieße

Kupfermühle

Bei der Kontrolle im Laderaum entdeckten die Bundespolizisten eine große Anzahl von TK-Ware und drei Dönerspieße. Die Kühlung im Lieferwagen funktionierte nicht. Fahrer und Beifahrer konnten sich nach Polizeiangaben ordnungsgemäß ausweisen.

"Bei der Befragung kam heraus, dass die Kühlung bereits kurz nach der Abfahrt in Hannover ausgefallen war. Somit bestand für die 17 Kartons und die Spieße seit mehreren Stunden keine ausreichende Kühlung", teilte die Bundespolizei mit.

Eine Streife der Landespolizei wurde hinzugezogen. Diese stellte fest, dass zwei Reifen nicht den Vorschriften entsprachen, untersagte die Weiterfahrt und ordnete einen Reifenwechsel an.

Dönerfleisch war zehn Grad zu warm

Ein gerufener Veterinär des Kreises Schleswig-Flensburg stellte fest, dass das Fleisch lediglich eine Temperatur von minus 8,4 Grad aufwies und auch die Pommes bereits angetaut waren. Der Kühlraum hätte nach Angaben der Bundespolizei auf minus 18 Grad heruntergekühlt sein müssen.

Der Veterinär ordnet die Vernichtung der TK-Ware an. Dies geschah unter Polizeiaufsicht. Zuvor war ein Teil der Ware bereits an einen Betrieb in Dänemark ausgeliefert worden. Dieser wurde von der Polizei informiert und angewiesen, die erhaltene Ware zu entsorgen.

