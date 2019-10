Investiert Schleswig-Holstien zu wenig?

Kiel

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Schlüsseltechnologie, die nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen im Land weiterbringen kann, sondern unseren Alltag massiv prägen wird. Darin sind sich Wirtschaft und Politik einig. „Wir müssen die KI-Kompetenzen im Land in Wertschöpfung übersetzen“, sagte Staatskanzleichef Dirk Schrödter am Dienstagabend bei einer Diskussion über Künstliche Intelligenz in der IHK. Das könne Schleswig-Holstein dabei helfen, Strukturschwächen zu überwinden.

Orlemann will nicht in der dritten Liga spielen

„ Künstliche Intelligenz könnte ein Game Changer werden“, sagt Orlemann. Sie biete Chancen, um das Nord-Süd-Gefälle zu verringern. „Wir müssen dann aber mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an das Thema herangehen.“ Das bedeute, dass die Strategie mit einer entsprechenden Finanzierung unterfüttert sein müsse.

Baden-Württemberg nehme ein Vielfaches von dem Geld in die Hand, was Schleswig-Holstein einkalkuliert habe. Er glaubt, dass mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr nötig wären, um ein schlagkräftiges KI-Forschungszentrum aufzubauen. „Wir wollen nicht irgendwo in der dritten Liga spielen.“

Bayern hat 100 neue KI-Professuren angekündigt

Tatsächlich legen die Südländer ganz andere Beträge auf den Tisch: Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder kündigte vor zwei Wochen eine Innovationsoffensive an, die allein für KI-Forschung Investitionen in Höhe von 360 Millionen vorsieht.

Schleswig-Holstein, das für sich beanspruche, bundesweit eine führende Rolle zu spielen, investiere nicht einmal 1,5 Prozent davon, spottete Söder. Bayern will 100 neue Lehrstühle für KI schaffen, genauso viele Professuren wie sich der Bund insgesamt vorgenommen hat.

Baden-Württemberg investiert 20 Millionen Euro

Baden-Württemberg hat gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft rund 165 Millionen Euro in den Ausbau seines Forschungsverbunds „ Cyber Valley“ im Stuttgarter Raum gesteckt. 20 Millionen Euro hat die Regierung dort dieses Jahr im Nachtragshaushalt für KI-Projekte eingeplant.

„Gerade im Vergleich zu Baden-Württemberg steht Schleswig-Holstein gar nicht so schlecht da“, heißt es dagegen aus der Kieler Staatskanzlei. „Bedenkt man, dass Baden-Württemberg über einen viermal höheren Landeshaushalt verfügt, sind die Investitionen in Schleswig-Holstein proportional sogar höher.“

Schleswig-Holstein will Gelder von Bund und EU an Land ziehen

Neben den 4,5 Millionen Euro Sondervermögen sollen 2,5 Millionen Euro aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung in KI-Projekte fließen. Die Landesregierung arbeite an der Akzeptanz für noch höhere Investitionen und wolle vor allem Bundes- und EU-Gelder nach Schleswig-Holstein lenken.

Gelungen ist das schon im Fall des KI-Spaces für intelligente Gesundheitssysteme mit Partnern in Lübeck, Kiel, Hamburg und Bremen. Das Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz in der Medizin wird in den kommenden drei Jahren mit zehn Millionen Euro vom Bund gefördert. Auch bei maritimen Anwendungen und KI im Bereich Erneuerbarer Energien und Umweltsensorik gebe es im Land schon viel Know-how.

Kleinen und mittelgroßen Unternehmen fehlt Budget für Forschung

„Kleinere und mittlere Unternehmen können keine Millionenbeiträge für Forschung in die Hand nehmen“, betont Thomas Bahn, Geschäftsführer der Assono GmbH. Für sie sei die pragmatischste Lösung, bereits entwickelte KI-Anwendungen einzukaufen.

Er wolle nicht nur Rezipient am Ende der Nahrungskette sein, sondern mitgestalten, sagte dagegen Orlemann. Gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen entwickele die Regierung einen Transfer-Hub, so Schrödter. „Diese Institution soll das Wissen aus den Hochschulen in die Unternehmen bringen und Unternehmen dabei unterstützen, Wissen untereinander auszutauschen.“

IHK wünscht sie KI-Forschungszentrum in Kiel

Es reiche aber nicht, über das Land verteilte Transfereinrichtungen aufzubauen, so Orlemann. Er ist überzeugt davon, dass es einen Forschungsnukleus braucht. Er stellt sich ein zentrales KI-Institut im Land vor, das am ehesten an die Christian-Albrechts-Universität angedockt werden könnte.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein.