Malente

Der Schmerz brennt unterm Arm und sticht in die Leiste. Niklas klammert sich mit beiden Händen ganz fest um das Seil. Unter ihm ein tiefer, modriger Tümpel. Das rettende Ufer liegt wenige Meter vor ihm. Doch die Kraft verlässt den Jungen. Das ist der Moment, in dem sich der Zwölfjährige aus Stuttgart fragt, warum er dieses Survival-Training in der schleswig-holsteinischen Wildnis eigentlich absolviert.

„Weil jeder, der in einer Notsituation nicht überleben kann, stirbt“ – das ist die Antwort, die Survival-Trainer Detlef Kamerau auf diese Frage liefert. Wie das mit dem Überleben geht, wollen Niklas, seine Eltern und mit ihnen 20 Leute aus der ganzen Republik an diesem Wochenende lernen. Die meisten haben den Survival-Grundkursus mit Übernachtung gebucht.

Der Survival-Trainer bildete auch schon bei der Bundeswehr aus

Kamerau, der einst als Spezialpionier bei der Bundeswehr Soldaten ausgebildet hat, lehrt seit zehn Jahren, wie sich Zivilisten abseits der Zivilisation durchschlagen. An diesem Wochenende müssen sie „wie im Falle eines Flugzeugabsturzes“ mithilfe von Sonne und Moos navigieren. Irgendwo in der Wildnis bei Malente. Sie werden ihren Schlafplatz selbst bauen, sie sammeln auch Brennholz, schüren Feuer und suchen nach Essbarem.

Aber was kann man essen, was trinken, wenn man nichts dabei hat? „Ein 80 Kilogramm schwerer Mann bräuchte 25 Eichhörnchen, um seinen Tagesbedarf von 3000 Kilokalorien zu decken,“, doziert Kamerau zu Beginn der Exkursion, und stellt gleich klar: „Aber ihr werdet keine Eichhörnchen finden.“ Also rät er zum „Grünzeug“. Sieben Kilo müssten es sein. Giersch zum Beispiel. „Schmeckt definitiv wie Möhre“, urteilt Inga (36) beim Biss auf den Stängel.

Ihr Partner Uli (37) lutscht an einem Blatt und identifiziert Petersilienaroma. Besser wird es geschmacklich nicht. Zwar sammelt Kamerau alles Mögliche auf dem Weg zum Übernachtungslager: Gänseblümchen samt Wurzelwerk für den Eiweißbedarf, „Survival-Kartoffeln“ vom Schabakkraut für die Kohlehydrate, Harz dient als Alternative zu Öl und Zucker, Spitzwegerich als pflanzliches Jod. Aber egal, was Kamerau auch pflückt oder ausgräbt, den Geschmack der Teilnehmer trifft er nicht: „Zu bitter.“ „Zu sandig.“ „Bäh.“

Drei Tage kann der Mensch ohne Wasser überleben

Zum Glück gibt es die Dreierregel: „Der Mensch kann drei Wochen ohne Essen sein, drei Tage ohne Trinken, drei Minuten ohne Sauerstoff.“ Trinken ist also jetzt wichtiger als essen. Aber Vorsicht. „Trinkt kein Oberflächenwasser, denn es könnte verdreckt und verseucht sein.“ Erst sollte es durch zwei Lagen-(T-Shirt-)Stoff gefiltert und dann abgekocht werden, klärt Kamerau auf. Regenwasser aufzufangen sei hingegen sinnvoll, sollte aber mit Sand oder Steinen mineralisiert werden. „Das beste ist Quellwasser.“ Zufällig ist hier grad eine Quelle. „Schmeckt nach Eisen – wie Blut“, sind sich die Tester einig. Wie gut, dass die Trinkflaschen in ihren Rucksäcken alle noch gut gefüllt sind.

Und wie gut, dass sich beim nächsten Halt zwischen den Überlebenswilligen und einigen Wildschweinen ein stabiler Maschendrahtzaun befindet. „Wenn diese Tiere ihren Nachwunsch oder ihr Territorium schützen, sind sie garantiert totbringend“, warnt Kamerau. Was also tun? Auf den Baum klettern? „Löst das Problem nicht, die halten unten Wache“. Wegrennen nützt auch nichts. „Wir laufen 15 Kilometer pro Stunde und das Wildschwein über 50.“ Also sollte man sich zu erkennen geben „als das gefährlichste Lebewesen auf dem Planeten, als Mensch“, erklärt Kamerau und gestikuliert wild. „Mit kräftiger, aber nicht bedrohlicher Stimme sollte man auf das Tier beruhigend einreden. Und sich größer machen, zum Beispiel mit dem Rucksack auf dem Kopf.“

Auch der Transport eines bewusstlosen Hunds will gelernt sein

Man sollte wissen, meint er, welche Gefahr lauert. Zurzeit ist aber kein weiteres Wildtier in Sicht. Nur Hunde. Parallel zum Grundkursus läuft eine Outdoor-Survivaltour mit Hundetrainerin Jana Heymann und Wildnisführer Joshua Möller. Etwa ein Dutzend Mensch-Vierbeiner-Gespanne suchen das gemeinsame Abenteuer. Ihr Nachtlager wollen sie gleich nebenan auf der anderen Seite des Tümpels aufschlagen. Marion (51) aus Hessen sammelt Zweige, um für sich, ihre Freundin und die beiden Hunde einen Wind- und Regenschutz zu bauen. Unterbrochen wird die Aktion durch eine Schulung zum Thema Verletztentransport. Heymann und Möller zeigen, wie man einen bewusstlosen Hund fortbewegt. Sie fertigen aus zwei Ästen und zwei Jacken eine Trage und aus einem Halstuch einen Maulkorb. Weil der Hund auf der Trage ziemlich gesund und fidel ist, fällt der Abtransport kurz und wackelig aus. Wie man einen Hund auf der Schulter trägt, zeigen die Trainer dann doch lieber mithilfe eines großen, aber stillen Plüschhundes.

Nebenan beim Grundkursus laufen noch die Vorbereitungen für die Nacht. Bevor es zum Abendessen ans Lagerfeuer geht, will Niklas aus Stattgart den angrenzenden Tümpel überqueren. Überspannt sind die zwölf Meter mit einem Seil. Kameraus Freundin und Assistentin Ilonka (41) demonstriert Niklas mehrere Möglichkeiten: Hängend an allen vieren oder auf dem Seil liegend – „obendrauf ist einfacher und sicherer“. Aber auch nicht ohne. Sie habe nach der letzten Überquerung wochenlang einen großen blauen Fleck in der Leistengegend gehabt, berichtet Ilonka. Niklas will es trotzdem versuchen. Erst robbt er ambitioniert. Doch dann kommt der Schmerz. Er rutscht vom Seil, fällt ins Wasser und versinkt in der Entengrütze. Mit nassen Kleidern und letzten Kräften schwimmt er durchs modrige Grün zum Ufer. Überlebt.

Der Absturz sei der Höhepunkt des gesamten Survival-Trips, befindet er mit etwas Abstand. „Und gleichzeitig der Tiefpunkt“. Dieses Urteil fällt er allerdings vor dem Abendessen. Auf dem Speiseplan steht diesmal kein bitteres Grünzeug, sondern schlimmer: gegrillte Ratte. Und spätestens jetzt fühlen sich auch alle anderen wie im Dschungelcamp.