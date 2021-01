Der Weiterbau der Küstenautobahn A 20 von Bad Segeberg nach Niedersachsen könnte nach Einschätzung des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) doppelt so teuer werden wie geplant. Am Dienstag legte der Verband mit dem Bündnis der A20-Gegner und Aktivisten von „Fridays for Future“ eine Studie vor.