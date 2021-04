Kiel

Der Ausbau der Autobahn 20 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird erheblich teurer als erwartet. Nach aktuellen Schätzungen wird von Mehrkosten in Höhe von rund einer Milliarde Euro ausgegangen. Statt der bisher genehmigten knapp 4,2 Milliarden Euro werde nun mit knapp 5,2 Milliarden Euro gerechnet - ein Anstieg von rund 23 Prozent. Während die Partei Die Linke einen Baustopp fordert, hält Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) an dem Ausbau, der vor allem die Westküste Schleswig-Holsteins besser anbinden soll, fest.

Die sogenannte Küstenautobahn soll durch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommer, Schleswig-Holstein und Niedersachsen führen. Derzeit endet sie kurz vor Segeberg.

Die Steigerung der Kosten geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, zuerst hatte die „Nordwest-Zeitung“ (NWZ) aus Oldenburg berichtet hatte.

Lesen Sie auch: Neuer Plan für A20 bei Segeberg ist fertig

Durch die Preissteigerung von über eine Milliarde Euro mehren sich die Stimmen für einen Baustopp. „Die Kosten bei der A20 explodieren“, kritisiert der Haushaltsexperte der Linken im Bundestag, Victor Perli. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) müsse „sein neuestes Milliardendesaster“ stoppen. „Die Planung ist so verfahren, dass die Regierung nicht mehr abschätzen kann, wann der Bau beginnen und wie lange er dauern soll.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bernd Buchholz: A20 eines der wichtigsten Straßenbauprojekte der Zukunft

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz spricht sich gegen einen Baustopp aus. Angesichts der gestiegenen Preissummen sei es laut Buchholz keine Überraschung, dass der Bau teurer werde. „Ungeachtet der Preisentwicklung bleibt die A20 eines der wichtigsten Straßenbauprojekte der Zukunft, das vor allem die Westküste voranbringen wird.“

Lesen Sie auch: Küstenautobahn A 20: BUND warnt vor einer Kostenexplosion

Der Verkehrsminister verweist darauf, dass das Land Schleswig-Holstein nicht für den Bau der A20 zuständig ist. Das Projekt liegt beim Bund und bei der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES).

Kai Vogel (SPD): A20 soll die Verkehrssituation Richtung Hamburg entspannen

Auch die schleswig-holsteinische SPD will das Projekt fortsetzen, erklärt der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Kai Vogel. „Dass die Kosten für die A20 immer weiter steigen, ist ärgerlich, ist aber insbesondere mit der immer weiter hinausgezögerten Fertigstellung zu begründen. Für uns bleibt die A20 aber ein notwendiges Infrastrukturprojekt, um insbesondere die Metropolregion attraktiver aufzustellen und die Verkehrssituation Richtung Hamburg zu entspannen.

Bisher ist allerdings in der Koalition in Kiel nicht im Ansatz das versprochene Tempo beim Bau eingekehrt. Die Koalition zieht hier in komplett unterschiedliche Richtungen zwischen Bau und Baustopp. Dieser offene Streit trägt wahrlich nicht zur Beschleunigung und dem Verständnis für das Projekt bei, sondern bewirkt genau das Gegenteil.“

Wann der Neubau fertig sein soll, ist derzeit unklar, schließlich gibt es für keinen der geplanten Abschnitte in Niedersachsen und Schleswig-Holstein vollziehbares Baurecht. Für den Ankauf von Flächen hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben bisher 20 Millionen Euro ausgegeben.

Grüne: A20-Bau auf Sinnhaftigkeit überprüfen

Die Grünen gehen nicht so weit, einen Baustopp zum jetzigen Zeitpunkt zu fordern, allerdings sollte der A20-Bau auf seine Sinnhaftigkeit überprüft werden. „Wir sind der Meinung, dass wegen der Verkehrswende alle großen Investitionen in die Infrastruktur auf den Prüfstand gehören. Da liegt die A20 ökologisch und ökonomisch nicht an erster Stelle“, sagt die Fraktionsvorsitzende Eka von Kalben. „Andere Projekte sind auf der Prioritätenliste weiter oben, etwa Maßnahmen zur Elektrifizierung oder der Ausbau der S4.“

Nach derzeitigem Planungsstand soll die A20 von Bad Segeberg Richtung Westen über eine Strecke von 80 Kilometer durch Schleswig-Holstein verlängert werden. Die Küstenautobahn soll die A7 und die A23 kreuzen und auf Höhe Drochtersen die Elbe nach Niedersachsen kreuzen.