Sie versorgen Schnittwunden, helfen nach Berührungen mit Feuerquallen, retten vor dem Ertrinken: Mitglieder der Wasserwacht. Was muss jemand können, der auch an der Ostseeküste helfen will?

Ohne die Mitglieder der Wasserwacht wären die Strände an der Kieler Förde bei Weitem nicht so sicher. Zahlreiche Badegäste gingen in ihrem Küstenurlaub oder dem Tagesausflug am Ostseestrand in Falckenstein oder Heikendorf ein deutlich größeres Risiko ein. Rettungsschwimmer gibt es aber nicht wie Sand am Meer, Freiwillige werden fast immer gesucht. Was muss ich mitbringen, wenn ich für Sicherheit am Strand sorgen will?

Für den Wachdienst an der Kieler Förde muss man mindestens 16 Jahre alt sein, erklärt Sascha Hoffmann, Gesamtwachleiter der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Freiwillige müssen außerdem das Rettungsschwimmer-Abzeichen machen. Das gibt es in Bronze, Silber und Gold – der Rettungsschwimmer Silber ist das Tor zum Wachdienst. Nach 16 Schulstunden und erfolgreicher Prüfung bekommen Freiwillige dieses Abzeichen.

Zudem müssen alle Anwärterinnen und Anwärter einen Erste-Hilfe-Kursus belegt haben, der nicht länger als drei Jahre zurückliegt. Die DRK-Wasserwacht an der Kieler Förde hilft in Not Geratenen auch mit insgesamt drei Booten. Wer nicht nur schwimmend Leben retten, sondern auch ein Boot steuern will, braucht zusätzlich zum Rettungsschwimmer-Abzeichen den „Bootsführer See“.