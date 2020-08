Kiel/Eckernförde

In Noer und Surendorf ( Dänischer Wohld) wurden die Strandzufahrten schon Donnerstagmittag gesperrt, auch Laboe schloss Strandabschnitte.

Die Polizei wird morgen und am Sonntag vermehrt an der Küste zwischen Eckernförde und Strande patrouillieren. Sie kontrolliert zusammen mit den Ordnungsämtern die Einhaltung der Corona-Regeln und die Verkehrslage. „Wir fahren mit Extra-Streifen die Badeorte ab“, kündigt der stellvertretende Revierleiter in Eckernförde, Frank Pallentin, an. Vier zusätzliche Beamte verstärken die neun Wochenend-Einsatzkräfte. Pallentin appelliert an Ausflügler, nur auf ausgewiesenen Flächen zu parken und Rettungswege freizuhalten. „Bei Verkehrsbehinderungen wird abgeschleppt“, sagt er.

Eckernförde : Keine Einschränkungen geplant

Am vergangenen Wochenende waren die 1000 strandnahem Stellplätze in Eckernförde schon gegen Mittag voll. Um Menschenströme zum Strand sorgt sich das Ordnungsamt weniger. „Das Parken verteilt sich auf mehrere Standorte“, erläutert Leiter Klaus Kaschke. Einschränkende Maßnahmen seien nach Abstimmung mit dem Kreis nicht geplant. Eckernfördes Touristikchef Stefan Borgmann nervt vielmehr der Müll, den die Besucher hinterlassen. „Sogar Grillkohle und Essensreste bleiben am Südstrand liegen.“

Strande: Appell an die Vernunft

Strandes Touristikchef Heiko Drescher ist noch entspannt. Abstandskontrollen durch die Gemeinde seien nicht vorgesehen, „wir appellieren an die Vernunft“, sagt er. Der Bülker Weg zum Leuchtturm werde ab Surfkiosk gesperrt, wenn dort die Parkplätze voll seien. Sollte auch der Großparkplatz besetzt sein, „hat es keinen Sinn, in Nebenstraßen zu suchen, wo kein Parkraum ist. Ich appelliere an Gäste, mit Bus oder Fahrrad zu kommen.“

Schwedeneck, Noer , Lindhöft: teilweise gesperrt

Schwedenecks Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen ließ schon Donnerstag um 14 Uhr den Strandparkplatz Surendorf und die Seestraße sperren. Noers Bürgermeisterin Sabine Mues bestätigte die Sperrung der Strandzufahrt Noer ab Mittag. In Lindhöft war die Lage entspannter, „da haben wir eine Wiese als Zusatzparkplatz“, sagt sie. Die Zufahrten zu den Parkplätzen am Strand würden voraussichtlich auch heute, Sonnabend und Sonntag jeweils ab Mittag zugemacht. Das Amt Dänischenhagen hat das dreiköpfige Team zur Kontrolle der Küstenparkplätze auf fünf Mitarbeiter aufgestockt.

Heikendorf : Nur wenige Parkplätze

In Heikendorf sind laut Bürgermeister Tade Peetz für das Wochenende keine besonderen Maßnahmen geplant: „Wir erwarten trotz des guten Wetters keinen Riesenansturm an Badegästen, dafür haben wir gar nicht genug Parkplätze.“ Auch die vergangenen sonnigen Wochenenden hätten gezeigt, dass zusätzliche Ordnungsmaßnahmen zur Durchsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen nicht nötig waren.

Mönkeberg : Abschreckendes Verkehrskonzept

In Mönkeberg setzt Bürgermeisterin Hildegard Mersmann weiter auf die abschreckende Wirkung des neuen Verkehrskonzepts. Wichtiger Bestandteil ist die Sperrung der strandnahen Parkplätze am Ende der Stubenrauchstraße von 22 Uhr bis 7 Uhr des Folgetages. „Außerdem hilft uns verstärkt die Polizei. An warmen Tagen kamen sie bis zu vier Mal, um die Einhaltung der Vorschriften zu kontrollieren, das hat spürbar genutzt.“

Laboe , Schönberg : Kontrolleure im Einsatz

In Laboe hat Bürgermeister Heiko Voß die Anzahl der Stunden für die Strandkontrolleure erhöht. Je nach Entwicklung der Besucherzahlen werde man reagieren, so Voß. So sperrte er Donnerstag die Strandabschnitte Höhe Katzbek/DRK-Kita aufgrund zu hoher Besucherzahlen. Auch in Schönberg sind drei Strandkontrolleure im Einsatz. Die Besucherströme behalte man im Auge, appelliere aber weiterhin an die Eigenverantwortung der Gäste, so Bürgermeister Peter Kokocinski.

Sehlendorf: "Richtig volle" Parkplätze

Der Sehlendorfer Strand an der Hohwachter Bucht war am vergangenen Wochenende „richtig voll“, wie Bürgermeister Andreas Köpke erzählt. Damit rechnet er auch für das anstehende Sonnenwochenende. Alle drei Parkplätze am Strand, wo insgesamt 1300 Autos stehen können, waren ausgebucht. Mit dem Auto anreisende Badegäste wurden bereits am Sehlendorfer Kreuz von Gemeindemitarbeitern zurückgeschickt. Das habe vor allem mit Fahrern aus weiter entfernten Regionen Diskussionen gegeben, berichtet Köpke.

Hohwacht : Anreise mit Rad oder Bus

Auch in der Nachbarschaft in Hohwacht scheiterte der Badeausflug in der vergangenen Woche oft an den belegten Parkplätzen. Mitarbeiter des Bauhofes sperrten sie ab, schickten Autofahrer weiter. Am drei Kilometer langen Hohwachter Strand ist hingegen noch jede Menge Platz. „Selbst wenn wir die Falschparker hinzuzählen, wird es bei uns nicht eng“, sagt Bürgermeister Karsten Kruse. Er empfiehlt, mit Rad oder Bus aus Lütjenburg anzureisen.

Der Leiter des Polizeireviers Plön, Michael Martins, lud bereits in der vergangenen Woche die „Strand-Bürgermeister“ zu einer Gesprächsrunde ein. Vorhersehbare, große Probleme an der Küste im Kreis Plön wurden ihm dabei nicht genannt. Die Polizei werde ihre normalen Kontrollfahrten machen. Für die Einhaltung der Abstandsregelungen seien die örtlichen Ordnungsämter zuständig. Nur bei Akut-Lagen werde die Polizei hinausfahren. Martins: „Wir sind ja da.“

