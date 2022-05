Kiel

Es gab eine Zeit, in der Limonade noch zu den raren Getränken zählte. Wollte man in den Siebzigern die Gäste seines Kindergeburtstags mit Cola, Fanta und Sprite bewirten, sorgte das am Familientisch für Diskussionsstoff. Die elterliche Argumentationslinie: nicht geheuer und zu teuer. Der Kompromiss: eine gepflegte Flasche Tri Top. Ein paar Tropfen davon reichten, um aus Wasser Limo zu machen. Und weil man mit dem Sirup so herrliche Mix- und Überdosierungsorgien feiern konnte, die wegen dessen Ergiebigkeit trotzdem die Haushaltskasse schonten, waren am Ende alle zufrieden.

Cola und Sprite sind heute Grundnahrungsmittel

Die Jahre vergingen, Cola, Fanta und Sprite wurden zu Grundnahrungsmitteln und müssen sich heute nicht mehr gegen sparsame Eltern, sondern gegen die Konkurrenz von Fritz durchsetzen. Selbst gemachte Limonade gab es lange nur noch dann, wenn man in der Bar einen alkoholfreien Cocktail bestellte.

Das hat sich, Trend sei Dank, geändert. Kaum zeigt sich die Sonne, begegnet man ihr wieder allerorten: der „Homemade Lemonade“, die herzustellen sich beinahe jedes Restaurant berufen fühlt. Die meisten Kreationen sind von den Mocktails der Bars geschmacklich kaum zu unterscheiden. Das trifft auch auf den Preis zu. Ein halber Liter „Peter’s Limonade“ kostet bei Peter Pane aktuell 5,50 Euro, für 250 Milliliter Thai-Limonade zahlt man im Kieler Soho 3,45 Euro. Viva Cashcow! Tri Top arbeitet übrigens an seinem Comeback und verkauft sich nun als Kult-Marke. Nicht auszuschließen, dass man demnächst auch in der Gastronomie wieder Kindergeburtstag feiern kann.