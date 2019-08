Kiel

Der Film "Werner – Beinhart" hat bei Fans Kultstatus: Am Dienstag, 3. September 2019, kehrt der schusselig-lustige Klempner Werner aus der Feder des Kieler Comiczeichners Rötger Feldmann ("Brösel") in einer digital überarbeiteten Fassung auf die Leinwände zurück. Und das in zuvor nie gesehener Qualität: Teilweise in 4K sorgt der Film für ein völlig neues Seherlebnis.

50 Kinos in Deutschland zeigen "Werner – Beinhart" - darunter sind auch Kinos in Schleswig-Holstein und Hamburg. Der 93 Minuten lange Film läuft unter anderem im CinemaxX Kiel und dem CinemaxX Hamburg-Dammtor, am CineStar Neumüster und dem CineStar Lübeck.

1990 sahen den Film fast 5 Millionen Deutsche

Mit insgesamt fünf Teilen sorgte Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel für Kultstoff und begeisterte ganze Generationen. Nun haben "Werner"-Fans und alle, die es werden wollen, die einmalige Gelegenheit, den ersten Teil der Kultreihe nochmals auf der großen Leinwand zu erleben.

Bei der Erstausstrahlung 1990 konnten knapp fünf Millionen Deutsche über Werner, Kumpel Eckat, Meister Röhrich und Szenen wie das legendäre Fußballspiel lachen.

"Werner – Beinhart"

Darsteller: Rötger Feldmann, Meret Becker, Johannes Silberschneider

Sprecher: Klaus Büchner, Ludger Pistor, Robert Spitz, Kulle Westphal,

Andi Feldmann, Nicole Boguth

Produzent: Bernd Eichinger

Drehbuch: Ernst Karl nach einer Buchvorlage von Rötger Feldmann

Regie: Gerhard Hahn, Michael Schaack, Niki List