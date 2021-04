Kiel

Das Interesse im Kulturbereich sei groß gewesen, sagte Kulturministerin Karin Prien am Dienstag. Von mehr als 40 Bewerbungen, darunter allein 16 aus dem Theaterbereich, seien am Ende 13 Projekte ausgewählt worden. Mit dabei sind das Theater Kiel, das Theater Lübeck sowie die Freilichtbühne und der Filmpalast Stadthalle Cinestar in Lübeck, das Schleswig-Holsteinische Landestheater, die Niederdeutsche Bühne Flensburg, die Flensburger Theaterwerkstatt Pilkentafel, das Kulturzentrum Schloss Reinbek im Kreis Stormarn, die Laboer Lachmöwen und Filippos Erlebnisgarten im Kreis Plön, das Elbeforum Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen sowie im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Volkshochschule Rendsburger Ring und das Nordkolleg Rendsburg.

"Darauf haben wir lange warten müssen"

„Wir geben unseren Veranstaltungsstätten und den Kulturschaffenden eine Perspektive für Kunst und Kultur in Zeiten einer Pandemie“, sagte Prien. „Unser Stufenplan erlaubt uns, Kultur schrittweise zu öffnen – das haben wir zunächst mit den Museen getan. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und öffnen modellhaft kulturelle Veranstaltungsstätten.“ Es werde somit wieder Aufführungen und Musikveranstaltungen mit Publikum und Weiterbildungen vor Ort und nicht nur virtuell geben. „Darauf haben wir alle lange warten müssen.“

Sieben Projekte im Sport ausgewählt

Im Sport hätten sich mit insgesamt 27 Kommunen und Vereinen nicht ganz so viele Interessenten beworben, sagte Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Sieben Modellprojekte können demnach ab Montag an den Start gehen. Zwei Projekte sind aus Kiel: Es sind jeweils Mehrsparten-Projekte vom Kieler Männerturnverein (KMTV) und dem Kieler Turnerbund (KTB). Nach Angaben der Ministerin geht es um Projekte für alle Altersgruppen – von Kindern bis Senioren.

"Dieser Verein hat an alles gedacht"

Der Eckernförder Sportverein wird ein Modellprojekt mit drei Fußballteams starten können. Mit dabei sind auch das weibliche U16 Basketball-Team der Itzehoe Eagles, der Itzehoer Ruderclub und der Sportverband Flensburg: Dort können in den Bereichen Schwimmen, Dart und Tanz Modellprojekte starten. Am stärksten hob Sütterlin-Waack eine Bewerbung aus Dithmarschen vom SSV Hennstedt mit seiner Herren-Fußballsparte hervor: „Der Verein hat an alles gedacht: Er hat unser vorgegebenes Verfahren und die Bedingungen Absatz für Absatz erfüllt, hat die Genehmigung der Gesundheitsbehörde erwirkt, hat klare Angaben über den zeitlichen Verlauf gemacht, will eigene Schnelltests besorgen, eine IT-gestützte Kontaktnachverfolgung auf die Beine stellen und er hat deutliche Abbruchkriterien genannt.“

Über einer Inzidenz von 100 ist ganz schnell wieder Schluss

Voraussetzungen sind jeweils Hygienekonzepte, ein Testregime und eine digitale Kontaktnachverfolgung. Der Zuschlag für die Modellprojekt erfolgte allerdings unter Vorbehalt: Sobald die Inzidenz im jeweiligen Kreis länger als drei Tage über 100 steigt, muss das Projekt beendet werden. Das hatte unter anderem einen Bewerber aus Neumünster im letzten Moment ausgebremst. Dort hatte Schwimmsport angeboten werden sollen, allerdings lag die Inzidenz zum Stichtag in der vergangenen Woche über 100. Am Dienstag war sie in Neumünster wieder auf 81,1 gefallen.