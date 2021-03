Kiel

„Es ist ein bisschen komisch, wieder hierher in die Kunsthalle zu kommen“, fand Kai Stoltmann – und war überrascht, wie viele Menschen dieselbe Idee wie er hatten. „Die Menschen sind offenbar hungrig und stürzen sich auf die Kultur“, meinte der 34-Jährige.

Tatsächlich war das Interesse groß, doch die Besucher verteilten sich immer so über die Tage, dass die Zahl von 60 gleichzeitigen Besuchern nie überschritten wurde - und sich auch vor dem Eingang keine Schlangen bildeten. Die Direktorin der Kunsthalle, Dr. Anette Hüsch, zeigte sich zufrieden: "Unser Hygienekonzept mit Registrierung, Zählung und Steuerung der Besucher hat sich als praktikabel erwiesen."

Zugpferd Albert Aereboe

Das fand auch einer der jüngsten Besucher. Der sechsjährige Willi war am Sonntag zum ersten Mal in der Kunsthalle und stellte nach dem Rundgang mit seinem Vater fest, dass er gerne noch öfter kommen werde. Am besten hätten ihm die Statuen in der Antikensammlung gefallen. Die meisten anderen Besucher zog dagegen vor allem die neue Ausstellung mit Werken von Albert Aereboe an – auch, weil der Maler aus Lübeck bisher für die meisten kein Begriff war.

„Es ist besonders schön, wenn man einen Künstler entdecken kann“, fand Birgit Ehlen aus Hamburg.

Kiel statt Hamburg

In Hamburg seien die Museen ja leider schon wieder geschlossen. „Umso mehr freue ich mich, dass mein Partner in Kiel lebt und wir hier die Gelegenheit zum Kunstgenuss haben“, sagte die 63-Jährige und fügte noch schnell hinzu: „Kunst ist doch auch lebensnotwendig, nicht nur der Friseurbesuch.“

Auch Inga und Ulf Sonnabend aus Schwentinental sind froh, sich wieder mit Kunst beschäftigen zu können und diskutieren gerade, die Vielfältigkeit des Malers Aereboe (1889–1970). Das sei einerseits faszinierend, findet die 57-Jährige. „Andererseits fehlt mir eine persönliche Handschrift.“

Mehr Tests und digitale Nachverfolgung

Doch wichtig sei, dass ein Museumsbesuch immer Anlass für Gespräche biete. Deshalb sei es ausgesprochen schade, wenn es bald wieder zum Kunst-Lockdown käme. „Meiner Ansicht kann man Museen, aber auch Einzelhandel und Gastronomie mit vernünftigen Hygienekonzepten offen halten. Die Stadt Rostock macht das doch vor, wie sich mit kluger Teststrategie und digitalen Konzepten zur Nachverfolgung vieles öffnen und die Inzidenz dennoch niedrig halten lässt“, meinte Ulf Sonnabend.

Unlogisch: Museum nein - Mallorca ja

Allerdings: „Am Ende ist entscheidend, dass sich der Einzelne auch an die Regeln hält", betonte Inga Sonnabend.

Genau das aber ist für Dr. Bernd Zöllner an Orten wie Museen und Bibliotheken kein Problem. „Hier verhalten sich alle kultiviert, hier treffen sich keine Massen zu Saufgelagen. Es ist völlig unlogisch, die Leute nach Mallorca fahren zu lassen und hier alles zuzumachen“, befand der 76-Jährige und vermisst seine Besuche in der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft schmerzlich.