Lübeck

Ein Mann aus Lübeck (27) hat am Sonntagmorgen per Notruf um Hilfe gebeten: In seiner Wohnung in der Schwartauer Allee würde die Couch brennen. Doch als Feuerwehr und Polizei gegen 5.30 Uhr eintrafen, konnten sie kein Feuer finden.

Warum der Mann glaubte, dass seine Couch brannte? Er sei aufgewacht, weil er eine starke Hitze bemerkt hatte. Deshalb vermutete er einen Brand des Sitzmöbels und löschte den vermeintlichen Brand umgehend mit Wasser.

Die Polizei sagt dazu: "Es ist halt ein warmer Sommer."