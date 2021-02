Kurs auf Olympische Spiele 2032: Günther sichert Kiel seine Zustimmung zu

Kiel

Kiel ist zurück im Rennen um die Olympischen Spiele: „Ich freue mich über die Chance, dass die Segelwettbewerbe in Kiel stattfinden können“, sagte Günther. „Das ist der prädestinierte Standort in Deutschland. Wir sind Bundesstützpunkt, wir haben die Kieler Woche. Wenn es irgendwo einen Segelort gibt, an den die Menschen in der ganzen Welt denken, dann ist das Kiel.“ 2015 habe es eine hohe Zustimmung in der Bevölkerung gegeben.

„Wir sind sportbegeistert, wir sind segelbegeistert.“ Wenn es also eine Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region für die Olympischen Spiele 2032 geben und Kiel als Standort bevorzugt werden sollte, dann werde es dafür volle Rückendeckung auch aus der Landesregierung geben. „Wir werden alles tun und dafür werben, dass diese Spiele dann bei uns stattfinden können.“

"Wenn Deutschland, dann auch Kiel"

Natürlich sei ihm bewusst, dass es mehrere Bewerber in der ganzen Welt gibt und die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees das australische Brisbane zum bevorzugten Kandidaten für die Ausrichtung der Sommerspiele in elf Jahren erklärte: „Aber wenn die Spiele in Deutschland stattfinden, ist es richtig, den Standort zu nehmen, der für Segeln in der ganzen Welt bekannt ist. Unsere Rückendeckung gibt es dafür auf jeden Fall. Mein Herz schlägt dafür, dass die Veranstaltung hier stattfindet. Ich würde mich darüber riesig freuen. Wir sind der einzige Ort, wo ein Bürgerentscheid mal erfolgreich gewesen ist. Zweidrittel Zustimmung hier in Kiel! Ich bin guten Mutes, dass diese Unterstützung auch weiterhin vorhanden ist.“

Von der Strahlkraft einer solchen Veranstaltung würde im Übrigen ganz Schleswig-Holstein profitieren. Und wenn es mit der Bewerbung 2032 nicht klappen sollte: Müsste sich die Landeshauptstadt dann schon für 2036 klarmachen? „Man geht in ein solches Rennen, um zu gewinnen“, sagte Günther. „Sollte das nicht klappen, entscheiden wir danach.“

Wirtschaftsminister Buchholz zu Olympischen Spielen in Kiel: "Ich wäre begeistert"

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) fand die Aussicht auf Olympische Spiele in Kiel großartig. „Weil das eine irre Belebung der Region und der Szene wäre. Weil es uns die Chance gäbe, mit einem solchen Großereignis noch mal die eine oder andere Infrastruktur zu überprüfen, den öffentlichen Nahverkehr nach vorne zu bringen, gegebenenfalls Kiel attraktiv für den Tourismus zu machen. Alles, was der Wirtschafts-, Tourismus- und Verkehrsminister gut findet, wird da vereint. Ich wäre begeistert.“

FDP-Fraktionschef lobt NRW-Konzept

Der Kieler FDP-Abgeordnete Dennys Bornhöft konnte das nur unterstreichen. „Die Stadt hat schon bei der letzten Bewerbung gezeigt, dass sie das definitiv kann. Kiel ist eine weltoffene Stadt – weltoffener als so manch andere Stadt in Deutschland. Wir haben ein gutes Konzept, wir können Olympia. Und für den Standort Schilksee-Strande wäre es super klasse.“

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt lobte das Konzept aus Nordrhein-Westfalen. „Man schafft keine Investitionsruinen, sondern nutzt, was man hat. Und Kiel hat eine Menge Erfahrung mit großen Segelwettbewerben. Das sollten wir nutzen.“

CDU-Abgeordnete Ostmeier: "Motivation für den Sport"

Die CDU-Sportpolitikerin Barbara Ostmeier sagte ihre volle Unterstützung zu. „Wir hatten schon einmal ein gutes Programm, wir waren schon einmal sehr gut aufgestellt und hatten aus Schleswig-Holstein heraus eine super Zustimmung in der Bevölkerung. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass wir darauf weiter aufbauen können, dann fände ich das toll. Das wäre ein frischer Wind, ein guter Schub, um den Sport motiviert aus der Krise herauszubekommen. Auf geht’s wieder!“

Breite Zustimmung aus der SPD

Rückenwind für die Olympischen Spiele 2032 in der Metropolregion Rhein-Ruhr und Kiel? „Von mir persönlich immer“, sagte der Kieler SPD-Abgeordnete Bernd Heinemann. „Ich bin ein Olympionike, ich liebe die Völkerverständigung beim Sport.“

Auch seine Kieler SPD-Kollegin Özlem Ünsal äußerte sich euphorisch. „Das ist ja kein Ereignis, das jeden Tag stattfindet. Deshalb müssen wir uns alle im Schulterschluss dafür einsetzen, dass es Kiel wird.“

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner äußerte wohlwollend. „Olympia ist immer eine tolle Sache. Wenn das nach Schleswig-Holstein geholt werden kann, dann unterstützt man das auch. Wie groß die Chancen allerdings sind? Ich höre, Deutschland hat nur Außenseiterchancen – allerdings nicht Kiel! Wenn Deutschland dabei ist, ist Kiel als Segelstandort wohl auch dabei.“

Differenzierte Töne von den Grünen

Die Grünen diskutieren derzeit über die Tragweite einer Olympiabewerbung. „Das ist eine Veranstaltung, bei der Sportlerinnen und Sportler zeigen können, was sie drauf haben. Und es ist auch gesellschaftlich ein zusammenbringendes Ereignis“, sagte Landtagsvize Aminata Touré (Grüne).

„Wir sind dazu insgesamt offen. Aber es gibt natürlich auch Kontra-Argumente: Wie genau ist das organisiert, welche Korruptionsvorwürfe gibt es? Das muss man gründlich abwägen. Aber als Grüne sind wir grundsätzlich nicht abgeneigt.“

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), selbst Seglerin, bezeichnete das Vorhaben als spannendes Projekt. „Dass die Bürger und Bürgerinnen wieder entscheiden sollen, ist genau der richtige Weg. Sollte die Entscheidung dafür ausfallen, dann wird es auch den Rückenwind des Landes geben.“

Persönlich hielte sie eine Teilnahme als Segelstadt sympathisch. „Das ist eine Chance, die Infrastruktur in Kiel auszubauen – aber nur, wenn es klimaneutral und nachhaltig ist. Wir brauchen keine Bauruinen, sondern Perspektiven.“