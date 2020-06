Kiel

Demnach wurden in Schleswig-Holstein die Wohnungen von insgesamt 13 Beschuldigten durchsucht. 61 Beamte beschlagnahmten mehr als 7 Terabyte an Daten, 21 Smartphones und Tablets, 11 Notebooks und Rechner sowie weitere Hardware. Darüber hinaus stellten sie etwa zwei Kilo Marihuana, zwei Cannabis-Plantagen, weitere Drogen, Dopingmittel und verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie vier Hieb- und Stichwaffen sicher.

Insgesamt waren bei der Aktion am Dienstag bundesweit mehr als 1400 Polizeikräfte im Einsatz gewesen. Sie hätten im Rahmen von 328 Ermittlungsverfahren 232 Durchsuchungsbeschlüsse und 11 Haftbefehle vollstreckt.

Der bundesweite Aktionstag sei von der Zentralstelle Cybercrime Bayern und vom Landeskriminalamt Brandenburg koordiniert worden. Das deutschsprachige Underground-Economy-Forum habe schwerpunktmäßig als Marktplatz für den Handel mit Rauschgift, aber auch als Ausgangspunkt für den Handel mit illegalen Waren und Dienstleistungen gedient, hieß es.

Akribische Kleinarbeit

Der damals 26 Jahre alte deutsche Administrator des Forums sei bereits im Mai 2019 bei der Einreise nach Deutschland festgenommen und später inhaftiert worden. Zeitgleich beschlagnahmte das LKA Brandenburg das Forum. Beides sei in der Szene aber weitgehend unbemerkt geblieben.

Ziel der Ermittlungen sei es jetzt gewesen, sich in einem anonymen, rechtsfreien Raum wähnenden Nutzer des Forums zu identifizieren. Da in einem solchen Forum in der Regel keine Klarnamen vorliegen, die Herausforderung darin bestanden, die digitale Identität der Cyberkriminellen aus der vermeintlichen Anonymität an die reale Oberfläche zu ziehen und mit einer tatsächlich existierenden Person zu verbinden. Dies sei in akribischer Kleinarbeit gelungen.

Von RND/dpa