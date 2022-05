Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat seine CDU auf einem kleinen Parteitag in Kiel am Mittwoch darauf eingeschworen, auch die nächsten fünf Jahre eine Jamaika-Koalition zu führen. Zugleich schlug der Parteichef für die Sondierungen in der kommenden Woche eigene inhaltliche Pflöcke ein.