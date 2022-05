Kiel

Ein Absturz um fünf Prozentpunkte gegenüber 2017: Die Enttäuschung bei der FDP über die Prognosen am Wahlabend konnte nicht größer sein. Die Folge waren betretene Gesichter, unter anderem beim Landesvorsitzenden Heiner Garg. „Das ist ein Ergebnis, das mich alles andere als zufriedenstellt“, sagte er über die 6,5 Prozent Wähleranteil für seine Partei.

Spitzenkandidat Bernd Buchholz wollte den Kopf nach dem ersten Schock jedoch nicht allzu lang hängen lassen – und stichelte gegen die Grünen. „Andere sind krachend an dem Vorhaben gescheitert, den Ministerpräsidenten zu ersetzen“, sagte er mit Blick auf den Koalitionspartner, dessen Spitzenkandidatin Monika Heinold Regierungschefin werden will.

FDP: Daniel-Günther-Effekt war zu groß

Die FDP verspricht sich zumindest weiter Chancen darauf, zusammen mit der CDU eine Regierung zu bilden. Der Ball liege nun bei der Union. Die habe ohnehin stark von der Wählerschaft der Liberalen profitiert, analysierte Heiner Garg. „Wir haben vielleicht ein bisschen zu häufig gesagt, dass wir mit Daniel Günther weiterregieren wollen“, sagte Garg.

„Der Daniel-Günther-Effekt war einfach zu groß“, sagte Fraktionsvorsitzender Christopher Vogt. Seine Partei habe Stimmen an die Union verloren, weil es eine breite Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit gebe. Bei den kommenden Sondierungsgesprächen habe die FDP einen entscheidenden Vorteil: „Die Grünen wollten Daniel Günther ablösen, wir nicht. Ich wundere mich, dass die jetzt nach der Wahl unbedingt Juniorpartner der Union werden wollen.“

„Das Ergebnis ist richtig bitter für uns“, sagte FDP-Kandidat Thilo Rohlfs, der mit seinem Listenplatz 7 kaum Chancen auf einen Sitz im Landtag hat. „Es ist uns nicht ausreichend gelungen, unseren Anteil an der erfolgreichen Regierungsarbeit hervorzuheben“, so Rohlfs, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Bernd Buchholz.

„Aber so ist Demokratie“, so Rohlfs. Mit Blick auf die Gespräche zur Regierungsbildung sei aber noch nichts verloren. „Daniel Günther weiß, was er an uns hat.“