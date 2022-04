Kiel

Ausgerechnet eine Woche vor der Landtagswahl hat eine Kieler Mutter am Freitag eine Petition mit der Überschrift #prienrücktritt an Oppositionspolitiker Martin Habersaat (SPD) überreicht, die das Abdanken von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) fordert.

„Entzündet hat sich die Initiative nach einem Auftritt von Prien in der Talkshow von Markus Lanz und einem Tweet der Ministerin, den viele Eltern als empathie- und respektlos empfunden haben. Sie hat darin aus unserer Sicht die Gefahren von Corona für Schulkinder verharmlost“, sagt die zweifache Mutter Ines Hansen. Prien rede die Infektionsgefahren in Schulen klein.

8700 Menschen haben die Petition unterschrieben

Die Petition haben rund 8700 Menschen auf der Plattform WeAct unterzeichnet. Angestoßen wurde sie von diversen Elterngruppen, die sich für den Schutz von Kindern in der Pandemie starkmachen.

Drei Monate ist es her, dass Prien auf Twitter darum bat, beim Blick auf Todeszahlen in der Pandemie zu differenzieren, ob Kinder an oder mit Corona gestorben sind. Es folgte ein Shitstorm im Internet unter dem Hashtag #prienrücktritt und der Rückzug der Ministerin von Twitter.

Warum erst jetzt die Petition übergeben wird, wenn am 8. Mai die Regierung und somit die Ministerin durch Wählerwillen abgesetzt werden könnte? „Wir wollen ein Zeichen setzen, falls sie nicht abgewählt wird“, so Hansen. Angesichts der aktuellen Umfragewerte sei zu befürchten, dass sich nichts ändere.

Habersaat ist es nach eigenen Worten ein Anliegen, mit den Eltern im Dialog zu bleiben. Zwar gebe es keine Eins-zu-Eins-Übereinstimmung zu den SPD-Positionen, in einigen Punkten sei sich die Partei aber mit den Eltern einig. Als Beispiel nannte er die Wichtigkeit der S3-Leitlinie, die von medizinischen Experten laufend aktualisiert wird und Empfehlungen etwa für das Maskentragen und die Kohortenbildung in Schulen gibt. Zudem habe die SPD in der Legislaturperiode selbst bereits zweimal den Abtritt von Prien gefordert.