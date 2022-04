Kiel

Mit einem halben Dutzend Treckern sind Landwirte und Naturschützer am Freitagmorgen gemeinsam vor dem Kieler Landtag vorgefahren, um den Agrarpolitikern eine Woche vor der Landtagswahl ihre Forderungen für eine künftige Regierung mitzugeben. Sie wünschen sich eine Stärkung von Weidetierhaltung und Grünlandwirtschaft durch eine Weideprämie für Milchkühe.

„Was wäre Schleswig-Holstein ohne die grasenden Kühe im Landschaftsbild? Weidende Kühe sind aber nicht zum Nulltarif zu haben“, sagte Bäuerin Ursula Trede, die dem Bundesverband Deutscher Milchviehhalter in Schleswig-Holstein vorsitzt. „Bitte treten Sie dafür ein, dass eine Weideprämie in Schleswig-Holstein installiert wird“, richtete sie ihre Bitte an die Politiker von SPD, FDP, Grünen und SSW vor dem Landeshaus. Ein Vertreter der CDU fehlte.

Landwirtin: Mehr Arbeit muss mit mehr entlohnt werden

Grünland und Weidehaltung seien nicht nur für das Tierwohl wichtig, sondern auch ein wichtiger Faktor für Klima- und Artenschutz, sagte Uta von Schmidt-Kühl, die Landesvorsitzende von Land schafft Verbindung. Sie mache den Bauern aber auch mehr Arbeit, weil sie sich zum Beispiel um die Instandhaltung der Zäune kümmern und die Wasserversorgung auf der Weide sicherstellen müssten. Zugleich würden die Kühe aber weniger Milch geben, wenn sie Gras und nicht wie im Stall viel Kraftfutter bekämen. Das müsse durch faire Preise für Milch angemessen entlohnt werden.

Der Vorsitzende des Landesnaturschutzverbandes, Prof. Ulrich Irmler, mahnte, die wahren Kosten einer intensiven Landwirtschaft jetzt zu berücksichtigen – und nicht auf zukünftige Generationen zu verlagern. Trede wies auf die Lage vieler Landwirte hin, denen eine pure Kostendeckung nicht zum Überleben reiche und die deshalb in den vergangenen Jahren ihre Höfe schon aufgegeben hätten.

Landwirte: Kleine und mittlere Höfe müssen erhalten bleiben

„Wir brauchen nicht immer weniger Bauern, sondern mehr, die auch in kleinen und mittleren Strukturen wirtschaften, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern“, sagte Biobauer Matthias Stührwoldt aus Stolpe. Seine Kühe kämen dieses Wochenende endlich wieder auf die Weide und blieben dort bis September. „Das ist für mich der schönste Tag, weil die Kühe vor Freude ausflippen, wenn sie wieder raus dürfen.“ Der Trend zu größeren Herden, die ganzjährig im Stall gehalten werden, müsse gebrochen werden.

Matthias Stührwoldt bewirtschaftet im Kreis Plön rund 20 Hektar Weideland und lässt seine Kühe dort von Mai bis September grasen. Quelle: Frank Peter

Es sei ein Zeichen, dass Bauern und Naturschützer gemeinsam ihre Stimme erheben und keine Grabenkämpfe mehr untereinander führen, so Berit Thomsen von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Die Prämienhöhe der Öko-Regelungen müsse nicht nur deutlich angehoben werden, um der Umweltleistung der Bauern wirklich Rechnung zu tragen. Sie müsse auch nach Betriebsgröße gestaffelt werden und kleinere oder mittlere Betriebe stärken.