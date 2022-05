Rostock/Kiel

Tritt Rostocks Oberbürgermeister die Flucht nach Kiel an? Während der Rathaus-Chef in der eigenen Hansestadt massiv in die Kritik geraten ist und sogar erste Rücktrittsforderungen laut werden, wird er offenbar woanders als neue Spitzenkraft gehandelt: Seit Wochen halten sich an der Warnow, in Schwerin und auch im fernen Kiel Gerüchte, dass Madsen nach der Landtagswahl in die neue Kieler Landesregierung wechseln könnte. Am Sonntag wählt Schleswig-Holstein und der Rostocker Däne wird als möglicher neuer Wirtschaftsminister im Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gehandelt.

Madsen wäre dann nicht nur der erste EU-Ausländer, der eine deutsche Großstadt führt, sondern womöglich der erste Däne in einer deutschen Regierung. Eine Bestätigung für solche Gedankenspiele gibt es bisher nicht – aber auch keine Dementis, insbesondere von der CDU in Schleswig-Holstein nicht.

Günther und Madsen kennen sich gut

Dass Madsen und Günther, der amtierende und laut Umfragen auch künftige Regierungschef des „großen Nachbarn“, sich bestens verstehen, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Beide begleiteten im Sommer 2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Staatsbesuch nach Dänemark. Das Foto mit Günther, der dänischen Königin Margrethe II. und Steinmeier hat bei Madsen einen besonderen Platz. Schon damals schwärmt Madsen, dass der Ministerpräsident des Nachbarlandes ein „smarter“ Typ sei, ein Mann mit klaren Vorstellungen.

Prominente Gäste zur Eröffnung: Rostocks Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann (v. l.), Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Lübecks Kunsthallen-Chefin Antje-Britt Mählmann, Rostocks Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Quelle: Ove Arscholl

Als sich die beiden kurze Zeit später zur Eröffnung der Ausstellung „Perspektivwechsel“ in der Rostocker Kunsthalle und der Kunsthalle St. Annen in Lübeck wiedertrafen, wirkten sie bereits vertraut und eingespielt. Aus Madsens Umfeld heißt es, beide würden sich bis heute gelegentlich Kurznachrichten schreiben.

Lieber einen Dänen als die FPD?

Nun könnte – den Gerüchten folgend – aus der Freundschaft bald eine Zusammenarbeit werden. Günther soll, so heißt es, Madsen gefragt haben, ob er sich einen Job in der Landesregierung in Schleswig-Holstein vorstellen kann. Madsens TV-Auftritte in der Corona-Pandemie sollen in Kiel Eindruck hinterlassen haben. Wie Günther war Madsen zum Beispiel stets Verfechter davon, Einschränkungen zu minimieren – im Gegensatz zum Beispiel zu MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Selbst in der Schweriner Landesregierung ist das Gerücht jüngst Thema gewesen. Der dort unbeliebte OB auf dem Absprung nach Kiel? Schwerin dürfte das Gefallen. Ein Kenner sagt: „Die CDU in Schleswig-Holstein hat es über Jahre versäumt, einen echten Wirtschaftspolitiker aufzubauen. Madsen könnte die Lösung sein.“ Der OB war schließlich einst erfolgreicher Möbel-, Eis- und Wohnmobilunternehmer, zudem Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock.

Und: Günther braucht wohl künftig nur noch einen Koalitionspartner. Er soll zu den Grünen tendieren, die FDP und damit der bisherige Wirtschaftsminister in SH, der Liberale Bernd Buchholz, wären dann raus aus der Regierung – und der Platz für Madsen frei? Mit Madsen könnte Günther zudem die dänische Minderheit und ihre Partei, den SSW (Südschleswigscher Wählerverband) für sich gewinnen. Dass Madsen Großes zugetraut wird, ist nicht neu: Kurz vor der Landtagswahl 2021 in MV hatte der Chef des renommierten Meinungsforschungsinstitutes Forsa, ihn für „ministerpräsidententauglich“ erklärt: „Die CDU in MV wäre gut damit gefahren, wenn sie Madsen als Gegenkandidaten zu Schwesig aufgestellt hätte“, so Manfred Güllner.

„Liebeserklärung“ an Günther

SSW-Sprecher Per Dittrich antwortet auf OZ-Anfrage kurz und knapp: „Ich bitte um Verständnis, dass wir Gerüchte über Personalien anderer Parteien oder möglicher Koalitionen nicht kommentieren.“ Und auch CDU-Sprecher Max Schmachtenberg – er spricht für die Partei und den Kandidaten Daniel Günther – weicht aus: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu irgendwelchen Spekulationen für nach der Wahl nicht äußern.“ Ein klares Dementi ist das auf jeden Fall nicht.

Und auch Madsen selbst kommt kein Nein über die Lippen: „Ich bin mit Herz und Seele Rostocker“, sagt er zwar. Aber: Ja, auch er „kenne“ das Gerücht. „Es muss ein starkes Gerücht sein, wenn es selbst bei mir landet.“ Und dann schwärmt er von Günther: „Das ist ein Ministerpräsident, den ich im höchsten Maße respektiere und bewundere. Es ist total spannend, wie er Neues umsetzt und was für eine Ausstrahlung er hat.“ Eine Liebeserklärung an den künftigen Chef? Madsen spricht lieber von den Herausforderungen, der er aktuell in Rostock vor sich hat.

Madsen hat den „falschen“ Pass

Das Einzige, was einem Job in Kiel im Wege steht, ist ein Stück Papier: Er darf zwar auf kommunaler Ebene wählen und gewählt werden, nicht aber auf Landes- oder gar Bundesebene. Dafür müsste er deutscher Staatsbürger werden. Ist er bisher nicht. Er ist (noch) Däne.

Von Andreas Meyer/OZ/RND