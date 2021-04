Laboe

So immens wie der Finanzbedarf sind die Schäden an dem 85 Jahre alten Bauwerk. "Wir haben vor zwei Jahren festgestellt, dass der Turm mit Steinen wirft", sagte Heinz Maurus, Präsident des Deutschen Marinebundes, am Mittwoch. Der Grund: Regenwasser dringt in das Mauerwerk der Fassade ein.

Bei Frost gefriert es, dehnt sich dadurch aus und sprengt auf diese Weise die Backsteine auf. "Zunächst waren es nur Teile in Daumennagelgröße. Doch mit der Zeit fielen auch größere hinunter", sagte Architekt Robert Heinicke aus Hamburg, der die nötige Sanierung begleitet.

Gesteinsbrocken stürzen vom Turm des Marine-Ehrenmals

Die größten Gesteinselemente waren bislang 150 Gramm schwer und wiesen scharfe Kanten auf. Deshalb sperrte der Marinebund das Areal um den Turm bereits ab, denn die Steine fallen aus bis zu 68 Metern Höhe herab.

Ohne Zaun würden sie zur Gefahr für die Besucher des Ehrenmals werden. "Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen", sagte Heinz Maurus.

Dass es überhaupt dazu kommen konnte, dass Mauerwerk abplatzt, liegt an ausgerechnet an einer großen Sanierung in den 1990er-Jahren. Die Fassade wurde zwischen 1993 und 1998 nicht nur neu verfugt, sondern Robert Heinicke zufolge auch hydrophobiert.

Dabei handelte es sich um ein chemisches Verfahren, mit dem eine wasserabweisende Schicht auf das Mauerwerk aufgetragen wurde. Die sorgt jedoch gleichzeitig dafür, dass auch Feuchtigkeit hinter der Fassade nicht mehr entweichen kann.

Deutscher Marinebund rechnet mit 4,6 Millionen Euro Sanierungskosten

Laut Robert Heinicke war das Vorgehen damals Stand der Technik. Es liege also kein Fehler vor, der nun teuer behoben werden müsse. Vielmehr sei damals - besonders bei Baudenkmälern - häufig so verfahren worden.

Rund 4500 Quadratmeter der Backstein-Verblendung müssen ausgetauscht werden - bis in eine Höhe von 68 Metern. Besonders betroffen ist die Südwestseite. Rund 5000 der insgesamt etwa 340.000 Steine werden ausgetauscht. 100 Kilometer Fugen werden erneuert.

Die Kosten sind enorm. Der Deutsche Marinebund rechnet mit 4,6 Millionen Euro, von denen er 800.000 Euro selbst trägt. 2,25 Millionen Euro hat der Bund zugesagt, 460.000 Euro kommen vom Land. "Das jetzt noch bestehende Delta von 1,2 Millionen Euro hoffen wir, wie in den vergangenen Zeiten, wieder über Spenden schließen zu können", so Heinz Maurus.

Alleine in den vergangenen 14 Tagen seien bereits 50.000 Euro durch verschiedene maritime Vereinigungen zusammengekommen. "Nun ist ein Alle-Mann- und Alle-Frau-Manöver nötig", so Maurus.

Sanierung des Marine-Ehrenmals Laboe dauert zwei Jahre

Unter dem Titel "Rettungscrew gesucht - Marine-Ehrenmal erhalten" ruft er zur Unterstützung der Spendenkampagne auf. Denn komme das Geld nicht zusammen, müsse es per Kredit beschafft werden, was wiederum eine Belastung darstelle.

"Die Ausschreibung beginnt, sobald die Förderbescheide vorliegen", sagte Maurus. Er rechne noch in diesem Jahr damit. Die Sanierungsarbeiten könnten dann 2022 oder 2023 starten. Architekt Robert Heinicke geht von einer Bauzeit von zwei Jahren aus. Der Turm soll dabei für Besucher geöffnet bleiben.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter marine-ehrenmal-erhalten.de. Spenden gehen unter dem Verwendungszweck "Sanierung des Marine-Ehrenmals" an: Spendenkonto des Marine-Ehrenmals bei der Kieler Volksbank, IBAN: DE68 2109 0007 0056 7766 40.