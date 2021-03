Laboe

Seeschiffe müssen in regelmäßigen Abständen zu einer Besichtigung durch die Klassifikationsgesellschaft aus dem Wasser geholt werden. "Bei der 'Berlin' steht jetzt nach fünf Jahren die erste große Überprüfung an", sagt Christian Stipeldey, Sprecher der Seenotretter in Bremen.

Seit Montag liegt deshalb für Seenotfälle der neueste deutsche Rettungskreuzer an der Kieler Förde in Bereitschaft. Die „SK 41“ hat in Laboe die „Berlin“ abgelöst, die noch am Montag Kurs auf die Tamsen Werft in Rostock nahm.

Rettungskreuzer wahrscheinlich für längere Zeit in der Werft

Bei der großen Überprüfung durch die Klassifikationsgesellschaft wird, ähnlich wie ein Auto-TÜV, fast alles an Bord zerlegt und geprüft. "So etwas dauert immer etwas länger, weil sich die Besichtiger alles ganz genau anschauen", sagt Stipeldey.

Für jedes Schiff gibt es festgelegte Intervalle, in denen verschiedene Komponenten geprüft werden. Einige Dinge müssen jedes Jahr auf den Prüfstand, andere nach zwei oder nach fünf Jahren.

"Berlin" ist seit knapp fünf Jahren im Dienst

Die "Berlin" wurde 2016 auf der Fassmer Werft gebaut und ist im Herbst fünf Jahre im Dienst. 2018 gab es im Rahmen der Garantie eine kurze Werftzeit bei der Bauwerft an der Weser.

Wann die "Berlin" von Rostock nach Laboe zurückkehrt, steht auch nicht genau fest. "Das hängt davon ab, was alles gemacht werden muss", so Stipeldey. Zwei Mann der Besatzung bleiben bei der Werftzeit in Rostock auch bei ihrer "Berlin".

Einige Crew-Mitglieder nehmen Urlaub

Die anderen Crew-Mitglieder teilen sich auf oder nehmen Urlaub. "Einige werden mit ihrer Revierkenntnis auch die "SK 41" in Laboe unterstützen", so Stipeldey.

Der Neubau wurde erst im Januar von der Fassmer Werft in Berne an die Seenotretter ausgeliefert. Es ist der fünfte Kreuzer der neuen 28-Meter-Klasse, zu der auch die "Berlin" gehört.

"SK 41" löste am 31. Januar in Grömitz den älteren Kreuzer „Hans Hackmack“ ab. In Grömitz übernahm der kleinere Rettungskreuzer "Vormann Jantzen" aus der 23,3-Meter-Klasse die Station.

SK 41 war direkt im Einsatz

„Unsere Einsatzplanung hat das so entschieden, da die Kieler Förde ein Revier mit einer höheren Einsatzdichte ist“, sagt Stipeldey. In Kiel ist wegen des Nord-Ostsee-Kanals und der vielen Segler einfach mehr Verkehr auf dem Wasser.

Das bekam die Besatzung der „SK 41“ auch schon auf der Anfahrt zu spüren. Sie war am Sonntag noch nicht mal in Laboe, als ein verunglückter Kite-Surfer bei Kalifornien für einen Einsatz sorgte.

Taufe der SK 41 steht noch aus

Warum aber der Name „SK 41“. „Das ist die Baunummer. Getauft wurde der Neubau noch nicht. Das geschieht später, wenn Corona das zulässt“, sagt Stipeldey. Deshalb verrichtet die „SK 41“ erstmal ohne offizielle Taufe ihren Dienst. Auch die neuen Rettungsboote aus Travemünde und Schleswig haben zurzeit wegen der Corona-Pandemie noch keine Namen.