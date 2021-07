Die Strände in Schleswig-Holstein sind gut besucht. Während für die Gäste mancherorts die Parkplatzsuche die größte Herausforderung ist, ist es für viele Kommunen der Umgang mit dem Verkehrsaufkommen. In Schwedeneck und Strande wurden an diesem Sonnabend Maßnahmen ergriffen.

Viele Badegäste und (zu) viel Verkehr: So war die Lage an den Ostsee-Stränden

