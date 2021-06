Kiel

Auf der schwarzen Liste von Nichtanlage-Staaten, die Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) im Finanzausschuss vorlegte, stehen neben Russland und den USA auch zahlreiche EU-Länder wie Frankreich, Spanien oder Finnland.

„Mein Ziel ist es, Ökonomie und Ökologie miteinander in Einklang zu bringen“, sagte Heinold. Mit der Finish-Strategie sollten künftig alle Anlagen des Landes nach ökologischen, sozialen und ethischen Standards erfolgen. „Damit wird Schleswig-Holstein bundesweit zum Vorreiter bei der nachhaltigen Finanzanlage.“ Das Finish-Gesetz ist derzeit auf der Zielgeraden. Der Entwurf soll nach der Sommerpause abschließend im Landtag beraten werden.

Das sind die Vorgaben

Laut Finish darf das Land künftig Beträge ab eine Million Euro nur noch bei Staaten anlegen, die sich an bestimmte internationalem Abkommen halten. Außen vor sollen dagegen Staaten bleiben, die etwa die Todesstrafe „systematisch“ anwenden, Klimaschutzabkommen oder UN-Konventionen wie das Menschenrechtsabkommen und den Atomwaffen-Sperrvertrag nicht ratifiziert haben, die „als besonders korrupt eingestuft werden“ oder Angriffskriege führen.

Mehr als die Hälfte der geprüften Staaten fiel durch

In einem ersten Durchgang prüfte Heinold 34 traditionelle Anlageländer. Auf die Positivliste, die sie dem Finanzausschuss vorlegte, schafften es 15 Staaten, darunter Dänemark, Deutschland, Kanada, Italien, Großbritannien und die Schweiz. Gleich 19 Staaten fielen durch – insbesondere weil sie Übereinkommen über Waffensysteme (Streumunition sowie Atomwaffensperrvertrag) nicht zu 100 Prozent erfüllen.

Atomwaffen und Menschenrechte aus Ausschlusskriterium

So teilte das Finanzministerium auf Nachfrage mit, dass Frankreich, Spanien und die drei baltischen Staaten schon deshalb nicht anlagefähig seien, weil sie den Atomwaffensperrvertrag nur unterzeichnen, das Abkommen aber nicht in Kraft gesetzt (ratifiziert) hätten. China und Jamaika wiederum kämen „wegen mehrerer Verstöße etwa im Bereich Todesstrafe und Menschenrechte“ für Geldanlagen nicht infrage.

Hier investiert SH, hier nicht

Partnerschaft okay, Investieren nicht

Kein Problem sieht Heinold auch darin, dass Schleswig-Holstein einerseits Partnerschaften mit Zhejiang, Pays de la Loire und San Francisco feiert, in China, Frankreich und den USA aber kein Geld anlegen will. „Für eine friedliche Welt braucht es Völkerverständigung“, versicherte Heinold. „Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben.“ Deshalb sei der Austausch „mit unseren Partnerregionen“ zentral wichtig. „Unabhängig davon haben wir bei der Geldanlage die Möglichkeit, bewusst auf ökologische, soziale und ethische Kriterien zu setzen.“

Kritik vom BUND, Lob von der Verbraucherzentrale

Mit Finish könnte sich die Regierung nicht nur zum Schiedsrichter über Staaten machen, sondern auch über Unternehmen. So soll das Land künftig kein Geld in Aktien von Firmen stecken dürfen, die im Geschäftsfeld fossile Brennstoffe oder Atomenergie aktiv sind, Menschenrechte verletzen oder Waffensysteme herstellen, die unter UN-Konventionen fallen. Eine Positivliste gibt es hier bisher nicht, aber bereits erste Kritik. So wirft BUND-Landesgeschäftsführer Ole Eggers der Finanzministerin „grüne Doppelmoral“ vor, weil die Regierung einerseits Geschäfte mit fossilen Brennstoffen nicht unterstützen möchte, aber andererseits den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel für Flüssiggas fördern will.

Neben Kritik erntet Heinold auch viel Beifall für Finish, so etwa von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein: „Nachhaltige Anlagen sind Investitionen, von denen auch die kommenden Generationen profitieren oder zumindest keinen Schaden haben.“

Von Ulf B. Christen