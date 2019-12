Der Mord an der Flensburger Prostituierten Sylvia D. ist am Mittwoch (20.15 Uhr) Thema in der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Ermittler erhoffen sich durch die Vorstellung des Falls in der ZDF-Sendung neue Hinweise, wie das Landeskriminalamt am Freitag mitteilte.