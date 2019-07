Die Landesregierung will noch in diesem Jahr ein Sondervermögen in Höhe von 4,5 Millionen Euro für Künstliche Intelligenz (KI) bereitstellen. Der Gesetzentwurf sei dem Landtag zugestellt, sagte der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Dirk Schrödter, am Freitag in Kiel.