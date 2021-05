Das Land Schleswig-Holstein will bei der Sanierung des Universitätsklinikums keine Verzögerungen riskieren. Deshalb soll fortan ein neues Abrechnungsmodell gelten, um die Altbauten des Großkrankenhauses laut Finanzministerium zügig zu erneuern. Dadurch könnte das Vorhaben aber auch teurer werden.

Land Schleswig-Holstein will Uniklinik schneller sanieren

Verteuerung möglich - Land Schleswig-Holstein will Uniklinik schneller sanieren

Verteuerung möglich - Land Schleswig-Holstein will Uniklinik schneller sanieren

Von Tilmann Post