Für Chöre und Blasorchester im Amateurbereich gibt es aber einen Lichtblick: Sie sollen ab Mitte nächster Woche auch innerhalb geschlossener Räumen wieder proben, wenn auch nicht auftreten dürfen - vorausgesetzt, die Akteure halten einen Mindestabstand von 2,50 Meter ein. „Es lag mir persönlich viel daran, das bereits in dieser Woche anzukündigen, damit Vorbereitungen getroffen werden können“, sagte Günther. Das Kabinett werde am Dienstag über neue Lockerungen entscheiden.

Merkel macht Hoffnung auf lockeren Herbst zunichte

Falls noch jemand Hoffnung auf einen lockereren Herbst hatte - spätestens Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) hatte diese am Donnerstagnachmittag zunichtegemacht. „Wir nehmen diesen Anstieg der Infektionszahlen in den Sommermonaten sehr ernst“, sagte sie und warnte: Die Infektionszahlen könnten in den Wintermonaten, wenn sich das Leben wieder in Innenräume verlagert, explodieren.

Keine gemeinsame Obergrenze für private Feiern

Bei privaten Feiern konnten sich die Länderchefs nicht auf gemeinsame Obergrenzen einigen. In Schleswig-Holstein bleibt es innerhalb von Gebäuden bei bis zu 50 Menschen, im Freien bei bis zu 150. Günther appellierte aber, darüber nachzudenken, ob private Treffen derzeit wirklich sein müssten. Einigkeit erzielten die Bundesländer dagegen zu den Bußgeldern bei Maskenverstößen: Künftig sollen mindestens 50 Euro bezahlt werden. In Schleswig-Holstein sind es 150.

Kieler Woche kann wie geplant starten

Das Thema Großveranstaltungen sei sehr im Sinne der Landesregierung geregelt worden, sagte Günther. Diese sind bis Jahresende nicht explizit verboten, bleiben aber weiterhin untersagt, solange keine Nachverfolgung möglich ist und Hygieneregeln nicht eingehalten werden. „Alles, was wir heute beschlossen haben, hat gar nichts mit der Kieler Woche zu tun, wie sie derzeit geplant ist“, betonte Günther. „Bis zum 31. Oktober bleiben die Regelungen so, wie sie bisher verabredet sind.“

Noch offen, ob es Weihnachtsmärkte gibt

Ob in diesem Jahr Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen, könne er derzeit noch nicht sagen. Bis zum 31. Oktober sollen Bund und Länder einen gemeinsamen Vorschlag erarbeiten, wie Sportveranstaltungen mit bundesweitem Charakter dann auch mit Zuschauern stattfinden können. Die Regelungen sollen ausdrücklich auch für Handballspiele gelten.

Günther appellierte auch, „möglichst auf Reisen in Risikogebiete zu verzichten“. Menschen, die ohne zwingenden Grund trotzdem in Risikogebiete fahren, müssten damit rechnen, dass es keine Lohnfortzahlung gibt.

